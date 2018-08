Milan | Higuain gol al debutto col Real Maldini | È un centravanti vero

Milan - Maldini : 'Higuain centravanti vero - Caldara bene. Sull'inchino di Sergio Ramos...' : Sull'inchino DI Sergio RAMOS - 'Sergio Ramos ha sempre dichiarato che sono il suo idolo, sicuramente è attualmente il difensore centrale più forte del mondo'. SU GATTUSO - 'Gattuso allenatore non è ...

Milan - Gattuso contento a metà : “siamo sulla strada giusta per avvicinarci alla Juve. Higuain? Da solo non basta” : L’allenatore rossonero ha analizzato la sconfitta subita al Bernabeu contro il Real Madrid, soffermandosi anche sulla prestazione di Higuain Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, vista la buona prestazione mostrata dalla squadra rossonera. Il Milan esce sconfitto per 3-1 dal Bernabeu, un ko pesante nel risultato per quanto visto in campo. Spada/LaPresse Ottimo il primo tempo degli uomini di Gattuso, macchiato ...

Real Madrid-Milan 3-1 : Higuain gol non basta. Reti di Benzema - Bale e Mayoral : Vince il Real ma, risultato a parte, può sorridere anche il Milan. Perché se al Bernabeu il nuovo centravanti rossonero Gonzalo Higuain buca subito la porta e la banda Gattuso se la gioca alla pari ...

“Gordo” a chi? Higuain si presenta al Milan in forma pazzesca! : Gonzalo Higuain risponde alle vecchie voci relative al suo fisico con una condizione impeccabile in questa stagione a tinte rossonere “Gordo” a chi? Gonzalo Higuain ha messo definitivamente alle spalle i piccoli problemi di peso che presentava spesso e volentieri al rientro dalle vacanze estive. Quest’anno il Pipita si è presentato al Milan per la nuova esperienza rossonera con un peso davvero invidiabile per i suoi ...

Da Ronaldo a Higuain - Vieri esalta la serie A : “la Juve ha vinto al Superenalotto - sul Milan dico che…” : Bobo Vieri ha fatto il punto sulla serie A che comincerà tra dieci giorni, esaltando la Juventus e l’acquisto di Ronaldo Una serie A tutta da gustare, parola di Christian Vieri. L’ex giocatore di Milan e Inter, adesso impegnato sulle spiagge italiane con la sua ‘Bobo Summer Cup’, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del campionato italiano che partirà tra una decina di giorni, facendo il punto sui ...