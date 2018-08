Milan | Gattuso non fa drammi | ' ' A Madrid prestazione importante | ora testa al campionato' '

Milan - è già effetto Higuain : il Pipita è devastante ma Gattuso tiene i piedi per terra : 1/12 Spada/LaPresse ...

Milan : Gattuso - non accontentiamoci : ANSA, - MilanO, 12 AGO - Gennaro Gattuso ''è soddisfatto del lavoro svolto in estate'' dal Milan ma chiede ai giocatori ''di non accontentarsi'' e ''di non mancare di cattiveria agonistica''. ''...

Milan : Gattuso - non accontentiamoci : ANSA, - MilanO, 12 AGO - Gennaro Gattuso ''è soddisfatto del lavoro svolto in estate'' dal Milan ma chiede ai giocatori ''di non accontentarsi'' e ''di non mancare di cattiveria agonistica''. ''...

Milan - Gattuso : “Divario con la Juve resta ampio” : Milan, Gattuso- Dopo la sconfitta per 2-1 nell’amichevole contro il Real Madrid, Gattuso ha sottolineato alcuni dettagli in conferenza stampa. “BUONA PARTITA” “E’ stata una buona partita. La squadra sta bene ed esprime un buon gioco, sono contento perchè ci siamo rafforzati. Il divario con la Juve resta molto ampio, ma continuando così possiamo colmarlo. […] L'articolo Milan, Gattuso: “Divario con la ...

Calciomercato Milan - forse è il caso che Bacca non parta : le idee di mister Gattuso : Calciomercato Milan, la situazione attorno a Carlos Bacca si accende, la sessione estiva volge al termine: ultimi giorni caldissimi Calciomercato Milan, il caso Bacca continua a tenere banco. Il centravanti colombiano è palesemente stato messo sul mercato dal club rossonero, ma il tempo passa e le offerte di un certo livello latitano. Adesso però viene un po’ da riflettere in merito alla questione, davvero va ceduto Bacca? Con gli ...

Milan - Gattuso contento a metà : “siamo sulla strada giusta per avvicinarci alla Juve. Higuain? Da solo non basta” : L’allenatore rossonero ha analizzato la sconfitta subita al Bernabeu contro il Real Madrid, soffermandosi anche sulla prestazione di Higuain Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, vista la buona prestazione mostrata dalla squadra rossonera. Il Milan esce sconfitto per 3-1 dal Bernabeu, un ko pesante nel risultato per quanto visto in campo. Spada/LaPresse Ottimo il primo tempo degli uomini di Gattuso, macchiato ...

DIRETTA / Milan Real Madrid streaming video e tv : parla Rino Gattuso - orario e probabili formazioni : DIRETTA Milan Real Madrid streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca oggi al Bernabeu (11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 19:48:00 GMT)

Milan - Reina : "Il dualismo con Donnarumma? Darò il massimo - deciderà Gattuso" : L'obiettivo del Milan, anche un po' scontato, è migliorare il sesto posto ottenuto lo scorso campionato. Ma, soprattutto, ritrovare lo spirito vincente, qualità che ha caratterizzato la società ...

Milan - Gattuso : "Abbiamo bisogno di gente come Leonardo e Maldini" : Belle parole del tecnico rossonero per i due nuovi dirigenti che intanto sono già all'opera per blindare Cutrone

Milan - Abbiati : 'Gattuso è un fenomeno - il mio riferimento in una società confusa. Montella mezzo disastro' : Da Milanista Maldini lo volevo assolutamente vedere dentro e quando è arrivato Leo mi sono detto: 'Ora arriva anche Paolo'" le parole dell'ex portiere ai microfoni della Gazzetta dello Sport. "La ...

Milan - Leonardo e Maldini fanno visita alla squadra : Gattuso chiede una… scarica positiva : I due dirigenti del Milan si sono presentati a Milanello alla ripresa degli allenamenti, parlando con la squadra e soprattutto con Gattuso E’ cominciato ufficialmente il nuovo corso del Milan, Leonardo e Maldini infatti hanno incontrato per la prima volta la squadra di rientro dagli Stati Uniti esprimendo le proprie idee e i progetti della nuova società. E’ stata l’occasione anche per il primo faccia a faccia tra i due ...

Milan - Bakayoko e Martial : sorride Gattuso - doppio rinforzo Champions : Milan, Bakayoko E Martial- Dopo l’arrivo di Higuain e Caldara, il Milan prepara l’ultimo doppio acquisto da consegnare a Gattuso in vista dell’inizio del campionato. Un doppio acquisto per avvicinare nell’immediato i rossoneri all’obiettivo Champions League. Obiettivo chiaro e diretto: il Milan punta a far ritorno nella massima competizione europea. Come riportato dai colleghi di […] L'articolo Milan, Bakayoko ...

Gordon Singer a Milano : ha incontrato Leonardo - Maldini e Gattuso : La Gazzetta dello Sport spiega che la sua prima tappa è stata Milanello. Presso il centro sportivo è stato accolto dal presidente Paolo Scaroni e dal direttore tecnico Leonardo . Ha visitato la ...

PAOLO MALDINI - PRESENTAZIONE/ Video - il ritorno al Milan : confermato Gennaro Gattuso! : MALDINI Day, il Capitano torna al Milan - e nel mondo del calcio - a nove anni dall'addio al rossonero. Conferenza stampa alle 16:30: il ruolo da Direttore Sviluppo Strategico Area Sport.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 23:38:00 GMT)