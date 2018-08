Milan e Sporting hanno l’intesa per Bacca | cessione imminente

sportfair

: RT @Sport_Mediaset: Dal Portogallo: accordo #Milan-Sporting per il prestito di #Bacca - - OfficialFabjo : RT @Sport_Mediaset: Dal Portogallo: accordo #Milan-Sporting per il prestito di #Bacca - - elisitapons : RT @Sport_Mediaset: Dal Portogallo: accordo #Milan-Sporting per il prestito di #Bacca - - Sport_Mediaset : Dal Portogallo: accordo #Milan-Sporting per il prestito di #Bacca - -

(Di domenica 12 agosto 2018) Agli sgoccioli la trattativa traper Carlos, attaccante colombiano che non sembra rientrare nei piani rossoneride Portugalun bozza d’accordo per quanto concerne Carlos. Il colombiano messo all’uscio da, si appresta a cambiare aria e potrebbe accettare la proposta del club portoghese. Come detto, i club sono d’accordo per un prestito con diritto di riscatto, anche se manca ancora l’intesa in merito alla cifra del suddetto riscatto. Si parla di una cifra attorno ai 10 milioni offerta dallo, ilne vorrebbe 15.L'articolol’intesa perSPORTFAIR.