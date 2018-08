Milan | è arrivato Bakayoko | domani le visite mediche

Milan - Strinic : 'Sono arrivato in uno dei club più grandi al mondo' : Il Milan è una grandi ssima società, è molto conosciuta da tutti nel mondo e soprattutto in Croazia. Vacanze? Non ho avuto tanto tempo per riposare, 10-15 giorni, ma sono carico e pronto per fare una ...

Juventus – Il fratello di Higuain arrivato a Torino - agenda fittissima per l’agente del Pipita : incontro con il Milan? : Sbarcato ieri insieme al fratello, l’agente di Higuain vedrà oggi la Juventus e forse il Milan per sbloccare la trattativa per il Pipita Potrebbe sbloccarsi nella giornata di oggi la trattativa relativa al futuro di Higuain, che coinvolge la Juventus e il Milan. Il Pipita e il fratello agente sono arrivati ieri in Italia e, mentre Gonzalo tornerà oggi in campo per allenarsi, Nicolas incontrerà la Juve a pranzo. Fabio ...