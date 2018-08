Migranti | l' Aquarius torna in mare e denuncia | le navi non prestano più soccorsi

Nave Aquarius con 141 Migranti a bordo - Msf : assegnateci porto sicuro | : L'imbarcazione della ong SOS Méditerranée ha salvato decine di persone al largo della Libia e denuncia: 5 navi hanno ignorato barche in difficoltà. Msf chiede ai governi europei di "assegnare un luogo ...

Nessuno Stato europeo vuole i 141 Migranti soccorsi dalla Aquarius : Da venerdì la nave Aquarius ospita a bordo 141 migranti salvati in mare, ma non ha ancora il via libera per entrare in porto, né dall'Italia né da altri stati europei. E le ONG Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere denunciano: "Le persone salvate a bordo hanno dichiarato ai nostri team di aver incrociato cinque diverse navi che non hanno offerto loro alcuna assistenza".Continua a leggere

Nessuno vuole la Aquarius - Ong : "Ue indichi un luogo sicuro di sbarco per 141 Migranti" : "Gli eventi mostrano che i governi europei non hanno assolutamente la capacità di coordinare un salvataggio", ha dichiarato il coordinatore di Msf a bordo di Aquarius. "Un soccorso non è completo fino a quando non avviene lo sbarco in un luogo sicuro"

Aquarius - 5 navi hanno ignorato Migranti : 15.30 Sos Mediterranee e Msf chiedono ai governi europei di assegnare un luogo sicuro di sbarco per i 141 migranti salvati dall'Aquarius. Il 70% delle persone salvate proviene dalla Somalia e dall'Eritrea. I migranti hanno raccontato che almeno 5 navi sono transitate a vista delle loro barche e hanno proseguito senza prestare alcuna assistenza. Il rischio, sottolineano le organizzazioni, è che le navi non si fermino per paura di rimanere ...

Aquarius : ‘L’Ue ci assegni un porto sicuro’ Migranti : ‘Cinque navi ci hanno ignorato’ : Bilian ha sei anni. È marocchino, è in viaggio con sua madre. Sulla lancia di soccorso siede insieme a lei, lo sguardo terrorizzato, i tratti del viso che hanno assunto l’aspetto di una persona molto, molto adulta. Il pilota del rhib gli porge la mano in un silenzioso “Batti cinque”. Bilian alza la sua di mano, e per un attimo fa un sorriso. Man mano, quello sguardo adulto si scioglie. Un paio d’ore dopo salta e chiacchiera sul ponte ...

La nave Aquarius in arrivo con 141 Migranti. Due mesi dopo l'odissea si ripete? : Aquarius, ci risiamo. dopo aver soccorso negli ultimi due giorni 141 migranti nel Mediterraneo, la nave 'Aquarius' di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, Msf, chiede ai governi europei 'di ...

