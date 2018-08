Migranti | la Spagna scopre l’emergenza Merkel | distribuiamoli in tutta Europa 

In Spagna nave Open arms con 87 Migranti : ANSA, - ANKARA, 9 AGO - La nave della ong spagnola Open arms con a bordo 87 migranti africani recuperati la scorsa settimana nel Mediterraneo è arrivata come previsto nel porto di Algeciras, in ...

Migranti : arrivata in Spagna nave Open arms con 87 a bordo : Non si può dipendere dall'agenda politica della settimana", ha rimarcato al quotidiano di Madrid la direttrice generale della Commissione spagnola di aiuto ai rifugiati, Estrella Galan.

Berlusconi richiama Salvini sulla Tav e Berlino chiude un accordo con la Spagna sui Migranti : DAL MONDO L'Arabia Saudita ha deciso di vendere gli asset canadesi come ritorsione contro le critiche di Ottawa sull'arresto di un'attivista. La banca centrale saudita e i fondi pensione statali ...

Accordo tra Spagna e Germania sui movimenti secondari : Madrid riaccoglierà i Migranti della Germania entro 48 ore : Madrid e Berlino hanno trovato un Accordo per i respingimenti dei migranti arrivati in territorio tedesco dopo aver fatto richiesta di asilo in Spagna. Il piano, che entrerà in vigore l'11 agosto, prevede che i richiedenti asilo arrivati in Germania possano essere riportati indietro entro 48 ore. La decisione dei due governi rientra nel tentativo di gestire l'aumento dei flussi migratori nel Mediterraneo occidentale. L'emergenza si ...

Migranti - la Spagna attacca Salvini - lui risponde : Joseph Borrel, ministro degli Esteri spagnolo, ha attaccato il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini sul tema dei Migranti e, nel corso di un'intervista rilasciata a un giornale tedesco, ha definito la "brutale" la politica di isolamento dell'Italia e ha anche detto:"In Europa, al momento, dominino due diverse narrative: da un lato Paesi come Ungheria, Polonia, Italia e Austria, che vogliono alzare nuovi muri ai loro confini ...

Portare i Migranti in Spagna e aumentare i rimpatri. Un progetto antipopulista : Roma. I punti del suo programma sono due: ridurre gli sbarchi e rendere l’immigrazione legale. Un programma visionario che in pochi sarebbero disposti a prendere in considerazione se non fosse che lui, Gerald Knaus, è la mente del piano immigrazione tra Unione europea e Turchia. Lo studioso è presid

Migranti - Spagna : “La nave dell’ong Open Arms con 87 persone a bordo può sbarcare nel porto di Algeciras” : La Spagna ha dato il via libera allo sbarco nel porto di Algeciras alla nave dell’ong Open Arms che giovedì scorso ha soccorso 87 Migranti che si trovavano su un gommone in difficoltà davanti alla Libia. A darne notizia è la stessa ong che su Twitter scrive: “porto assegnato: Algeciras. A 590 miglia nautiche da dove ci troviamo, 3 giorni di traversata in più sperando che ci sia cibo sufficiente per tutti. Le 87 persone salvate ...

Migranti - dalla Spagna attacco a Salvini : 21.43 "Salvini fa una politica non solo a spese della Spagna, ma di tutta l'Europa. Con la sua politica di isolamento lede l'idea europea". Così il ministro spagnolo degli Esteri, Borrell, in una intervista a un giornale tedesco online sulla questione Migranti. La replica non si è fatta attendere. "Non rispondiamo a insulti da parte di governi e ministro favorevoli e un'immigrazione fuori controllo -ha affermato Salviuni- noi ci teniamo alla ...

