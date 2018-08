Migranti | la denuncia della “Aquarius”

"I Migranti 'poveri' nei centri? Fanno acquisti online di lusso" : la denuncia del consigliere della Lega : Il tema dell'immigrazione, degli sbarchi nel nostro Paese e dei migranti nei centri di accoglienza sono attuali più che mai in questi giorni. Quasi ogni giorno, infatti, la nostra cronaca è condita da fatti che riguardano gli immigrati . Da aggressioni a nuovi arrivi, fino ad arrivare alle sistemazioni temporanee nei centri. E proprio qui ora vogliamo concentrarci. Spesso, ...

Braccianti morti - la denuncia Il pulmino con i Migranti rubato : Dopo la strage di Braccianti vittime di un gravissimo incidente stradale avvenuto nel Foggiano, arriva la denuncia mediatica di Fratelli d'Italia partendo da una foto agghiacciante apparsa su facebook. Il primo a pubblicarla sul suo profilo, dopo averla scattata di persona, è un imprenditore agricolo del Foggiano... Segui su affaritaliani.it

Migranti 'Solo in cartolina' - la campagna di denuncia contro i morti in mare : Per il ministro dell'Interno Matteo Salvini sono in arrivo 10mila Saluti e Abbracci dalle località balneari italiane. 'Solo in cartolina ' è la campagna di denuncia contro le morti in mare lanciata da ...

Migranti - in arrivo al Viminale le 10mila cartoline per la campagna di denuncia contro le morti in mare : Acqua cristallina, cielo limpido e sullo sfondo un barcone con un gruppo di Migranti che sbracciano e si buttano in mare. E una scritta racchiusa in una forma di cuore: “Manchi solo tu!”. Ecco i “saluti e abbracci” dalla spiaggia “della pacchia” per Matteo Salvini. Sono in arrivo 10.000 cartoline “ribelli” dalle località di mare italiane. Destinazione: Piazza del Viminale 1, Roma, con ricevente ...

Migranti - la denuncia : «Una nave italiana li ha riportati in Libia» : Una nave italiana ha soccorso e riportato in Libia 108 Migranti. A denunciarlo è Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali che si trova a bordo della nave Open Arms. Una notizia, che se confermata, segnerebbe il primo caso italiano di respingimento di Migranti verso un porto non sicuro, quello di Tripoli, in Libia, come stabilito dalla convenzione di Ginevra sui diritti dell’uomo. Un avvenimento in netto contrasto con la legislazione ...

La denuncia di "Save The Children" : "Migranti minori si prostituiscono per passare da Ventimiglia" : E' la nuova tappa dell'orrore della tratta dei minori: ragazze provenienti dal Corno d'Africa e dall'Africa-sub-sahariana che devono versare ai passeurs tra i 50 e i 150 euro per il viaggio in auto.

Migranti - Open Arms : "Nessuna denuncia contro l'Italia" : "Visto quanto riportato oggi su diversi organi di stampa, ci preme precisare che nessuna denuncia è stata presentata nei confronti del governo italiano né della sua Guardia Costiera ". Lo precisa la ...

Migranti - la guardia costiera libica : 'Denuncia Open Arms? Calunnie' - : La Marina del Paese nordafricano replica alle accuse della Ong spagnola sul presunto mancato salvataggio del gommone su cui hanno perso la vita una donna e un bambino. "Non è la nostra morale e non ...

