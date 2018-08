Migranti | Aquarius | 141 a bordo | governi Ue ci diano un porto

Migranti dalla Turchia su una barca a vela. Altri arrivi in Sicilia. Davanti alla Libia salvataggi dalla Aquarius : In Calabria sono arrivate 72 persone di origine curda, irachena e afghana. La nave Aquarius, tornata attiva nel mediterraneo, soccorre 141 persone, Davanti alle coste libiche. Ma Salvini avverte : '...

Sbarcati in Calabria 72 Migranti dalla Turchia. In Libia Aquarius ne salva 141 : Sono arrivati sulle nostre coste su una barca a vela e sono di origine curda, irachena e afghana. La nave della ong, tornata attiva nel Mediterraneo probabilmente si dirigerà verso la Spagna -

Migranti - le incomprensioni tra Aquarius e la Guardia costiera libica : “Mi dispiace non parliamo inglese - solo arabo” : Aquarius, la nave su cui operano SOS Mediterranèe e MSF, ha effettuato ieri, nel giro di poche ore, due soccorsi: ora ha a bordo 141 persone e continua a perlustrare l’area SAR di fronte alle coste libiche. Entrambe le operazioni sono cominciate con l’avvistamento, da parte del SAR team, dei due barchini di legno – uno con a bordo 25 persone, l’altro, poche ore dopo, con altre 116 – dalla nave. In entrambi i casi, SOS Mediterranèe ...

Migranti - l’Aquarius salva 141 persone su due barche : a bordo un neonato e 72 minori. Il video dei due interventi : Al decimo giorno di navigazione, Aquarius ha soccorso oltre un centinaio di persone su due differenti imbarcazioni a nord della Libia. Il primo è stato completato alle 11.50, 25 miglia a nord di Zuara. Si tratta di un barchino senza motore con 25 persone a bordo: 19 uomini e sei donne, di cui una incinta: sette del Camerun, sei della Costa d’Avorio, cinque del Bangladesh, tre persone dalla Nigeria, due dal Ghana, una dal Senegal e ...

Migranti - Aquarius salva 141 persone. Altre 72 sono sbarcate in Calabria : Due operazioni di salvataggio nelle acque internazionali a largo delle coste libiche. sono 141 le persone messe in salvo oggi da Aquarius, la nave di soccorso gestita in collaborazione da Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere (Msf) salpata il primo agosto da Marsiglia dopo uno scalo prolungato nel porto francese. A renderlo noto su twitter è la Ong che sottolinea di aver “informato il Centro di Coordinamento Congiunto di Soccorso ...

Migranti - nuovo sbarco in Calabria : in 72 su una barca a vela. Aquarius soccorre barchino davanti alla Libia : In una spiaggia del Reggino sono arrivati ancora una volta seguendo la rotta turca: tutti curdi iracheni e afghani, tra loro anche 12 minori e venti donne. Prima operazione della nave di Sos Mediterranée e Msf dopo il ritorno davanti alle coste libiche: soccorsi in 25

Aquarius - diario di bordo – giorno 8. L’addestramento per identificare i Migranti e curare i casi “vulnerabili” : Ottavo giorno di navigazione per Aquarius, impegnata nel pattugliamento in acque internazionali in zona SAR (Search and Rescue, ricerca e soccorso) di fronte alla Libia. La nave fa su e giù, avvicinandosi e allontanandosi, seguendo un tragitto che è quello – qui si dice – più battuto dalle imbarcazioni dei migranti. Una sorta di canale a est, di fronte all’area tra Zuara e Sabratha, salendo verso nord e quindi verso Lampedusa. Qui, a ...

Migranti : Msf - Aquarius riparte ma non sbarcherà persone in Libia : La nave Aquarius di Medici senza frontiere non sbarcherà in Libia persone soccorse in mare. "La Libia non è un posto sicuro per rifugiati, richiedenti asilo e Migranti. Un posto sicuro è un luogo dove vengono assicurati i loro bisogni primari, ma anche dove possono chiedere la protezione a cui potrebbero avere diritto e dove non rischiano di subire ulteriori abusi e violazioni", è detto nel ...