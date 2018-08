Midterm Usa | le elezioni si avvicinano e nessuno è al sicuro Nemmeno Trump

Midterm Usa - boom di candidate donne : 185 alla Camera - 143 sono democratiche. È la reazione al sessismo di Donald Trump : C’è un dato importante che emerge dalle primarie USA dello scorso martedì: la presenza sempre più massiccia di candidate donne. Con le primarie in Michigan, Missouri, Kansas e Washington, le donne candidate alla Camera il prossimo novembre saranno complessivamente 185 (il record precedente, nel 2016, era stato di 167 donne). Quattordici Stati americani devono ancora tenere le loro primarie, quindi il numero di candidate donne è probabilmente ...

Usa - le elezioni in Ohio fanno sperare i democratici in vista del Midterm : vincono (come sempre) i repubblicani. Ma di poco : È una battaglia all’ultimo voto quella che si è scatenata nel 12esimo distretto dell’Ohio, per il seggio della Camera vacante dopo le dimissioni di un deputato repubblicano. Un altro repubblicano, Troy Balderson, è davanti al democratico Danny O’Connor con un margine strettissimo, 50,2 contro 49,3 per cento. La vittoria di Balderson rappresenta un segnale interessante in vista delle elezioni di midterm. Il repubblicano ce la fa ma non trionfa, ...

Usa : boom di candidati Lgbt in vista del voto di Midterm : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - elezioni Midterm : attivista 28enne di origini portoricane batte nelle primarie dem il “veterano” Crowley a New York : Ha 28 anni, origini portoricane ed è stata attivista sostenitrice di Bernie Sanders. Da New York arriva un messaggio chiaro per le elezioni di midterm. Alexandria Ocasio-Cortez ha sconfitto nelle primarie per un seggio alla Camera Joe Crowley, deputato dal 1999. Crowley è colui a cui il partito guardava come successore naturale, nel ruolo di speaker, di un’altra veterana, Nancy Pelosi, nel caso i democratici riescano a riconquistare la ...

Elezioni Midterm e fake news - Apple ha incontrato i servizi segreti USA - : Il meeting si sarebbe svolto in un'atmosfera tesa con le aziende del mondo IT che avrebbero più volte insistito per ottenere informazioni dai funzionari federali senza però riuscire a ottenere niente ...

Usa - primarie Midterm in cinque Stati : 3.41 Nuovo "Super Tuesday" negli Usa per le primarie delle elezioni di midterm. Si sta votando in cinque Stati (South Carolina, Virginia, Nevada, Maine e North Dakota) per scegliere i "nominee" (candidati) per la Camera, il Senato e alcune cariche di governatori. E' un altro banco di prova per testare l'effetto Trump fra i repubblicani e le dinamiche interne al partito democratico, ancora fortemente diviso tra l'ala liberale e quella più ...