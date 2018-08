Meteo Ferragosto | in arrivo temporali e pertubazioni

Meteo - arriva la burrasca di Ferragosto : temporali già da domani - sino a 10° in meno : Un calo termico sensibile sta per interessare l'Italia che per un paio di giorni almeno conoscerà una fase tutt'altro che estiva. Il clou è atteso proprio il 15 con quella che...

Previsioni Meteo - nuova perturbazione : maltempo e temporali al Nord/ Ultime notizie : Ferragosto incerto al Sud : Previsioni meteo: in arrivo la seconda perturbazione del mese con maltempo e temporali che dal Nord scivoleranno verso Sud. Il Ferragosto sarà all'insegna dell'incertezza.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 18:42:00 GMT)

Ferragosto - previsioni Meteo : arriva una perturbazione sull’Italia : Ferragosto, previsioni meteo: arriva una perturbazione sull’Italia Nuvole e piogge piomberanno sulla giornata di festa su ampie aree del centro e del Sud, con temporali o rovesci. A inizio settimana è previsto infatti il passaggio di correnti fresche che porteranno piogge prima al Nord per poi scendere in settimana lungo la ...

Meteo - arrivederci caldo e sole : in arrivo il ciclone di Ferragosto : Il bel tempo ha i giorni contati, ancora qualche giorno di sole e caldo prima dell'arrivo del ciclone di Ferragosto, che porterà pioggia, instabilità e un deciso abbassamento delle temperature a ridosso di Ferragosto. Le Regioni più colpite saranno quelle settentrionali, ma il maltempo interesserà anche il Centro e il Sud.Continua a leggere

Previsioni Meteo - scatta l’Allerta per le Feste clou dell’Estate : arriva il “Ciclone di Ferragosto” - forte maltempo in tutt’Italia : scatta l’Allerta per Ferragosto: le Previsioni Meteo per il “clou” delle festività dell’Estate 2018 sono ormai inequivocabili e confermano il brusco peggioramento provocato da un Ciclone che attraverserà l’Italia da Nord a Sud proprio nei giorni centrali della prossima settimana. E’ il Ciclone di Ferragosto: sarà una festività insolita da un punto di vista Meteorologico, simile più a Pasquetta che al tempo ...

Meteo Settimana di Ferragosto : Questo fine Settimana, vedrà condizioni di tempo soleggiato e afoso, in particolare al Centro-Sud. Non mancherà, però qualche temporale in sede Appenninica durante le ore diurne. Al Nord il tempo si manterrà buono, con tempo variabile e un clima più consono al periodo. Settimana di Ferragosto Dalla nuova Settimana, un fronte perturbato di origine atlantica, apporterà piogge e temporali su vari settori della nostra penisola. Al contrario ...

Il Meteo variabile (ma caldo) che ci accompagnerà fino a Ferragosto : È in altalena il meteo nei giorni che precedono il Ferragosto con sole e pioggia che si alternano, ma senza mai un vero addio, solo un arrivederci, al caldo secondo le previsioni dei meteorologi. Se la prima perturbazioni di agosto è arrivata fra giovedì e venerdì in particolare al Nord, la seconda arriverà lunedì 13 e lascerà le regioni settentrionali solo nella giornata dell’Assunta. SABATO 11 Ci sono temporali al Nord, sulle Alpi soprattutto, ...

Meteo - “il disastro di Ferragosto”. Previsioni nefaste sulle vacanze italiane : Weekend all’insegna del sole, ma con ciclone di Ferragosto in agguato. L’anticiclone africano che ormai da fine luglio è stabile sul nostro Paese, pur con qualche capriccio, secondo gli esperti de ilMeteo.it potrebbe infatti rianimarsi proprio in questo fine settimana, mentre all’inizio della prossima il tempo potrebbe invece tornare a guastarsi pur mantenendo alte le temperature. Vediamo nel dettaglio cosa dicono le ...

Meteo - Ferragosto bagnato. Ma il caldo resta : Si avvicina Ferragosto e qualche fortunato si può fare il week end un po' più lungo o magari prolungare di un giorno le vacanze. Ma come sarà il Meteo in questi giorni? Ce lo dice il servizio Meteorologico dell'aeronautica militare. Inanzitutto si parte con una domenica all'insegna del maltempo su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia con temporali, localmente anche intensi, già durante le prime ore del giorno. Le precipitazioni nel pomeriggio si ...