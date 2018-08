Ferragosto - previsioni Meteo : arriva una perturbazione sull’Italia : Ferragosto, previsioni meteo: arriva una perturbazione sull’Italia Nuvole e piogge piomberanno sulla giornata di festa su ampie aree del centro e del Sud, con temporali o rovesci. A inizio settimana è previsto infatti il passaggio di correnti fresche che porteranno piogge prima al Nord per poi scendere in settimana lungo la ...

Meteo - arriva la burrasca di Ferragosto : temporali già da domani - sino a 10° in meno : Un calo termico sensibile sta per interessare l'Italia che per un paio di giorni almeno conoscerà una fase tutt'altro che estiva. Il clou è atteso proprio il 15 con quella che gli esperti de Il Meteo ...

Previsioni Meteo - scatta l’Allerta per le Feste clou dell’Estate : arriva il “Ciclone di Ferragosto” - forte maltempo in tutt’Italia : scatta l’Allerta per Ferragosto: le Previsioni Meteo per il “clou” delle festività dell’Estate 2018 sono ormai inequivocabili e confermano il brusco peggioramento provocato da un Ciclone che attraverserà l’Italia da Nord a Sud proprio nei giorni centrali della prossima settimana. E’ il Ciclone di Ferragosto: sarà una festività insolita da un punto di vista Meteorologico, simile più a Pasquetta che al tempo ...

Meteo Ferragosto 2018 - arriva la pioggia ma il caldo non finisce : E’ arrivata la prima perturbazione di agosto, all’inizio della settimana prossima ce ne sarà una seconda che dovrebbe influire sul Meteo del 15 agosto

Meteo - arrivano i temporali : scatta l'allerta della protezione civile : Una perturbazione atlantica smorzerà l'afa dalle prossime ore. Un rapido passaggio che tuttavia ha fatto scattare l'allerta...

Meteo - allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge : Meteo, allerta caldo in 11 città. Ma nel weekend arrivano le piogge Il massimo livello di rischio è atteso da Roma a Trieste. La situazione dovrebbe migliorare nel corso del prossimo fine settimana, con il passaggio della coda di una perturbazione atlantica. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

“Italia infernale”. Meteo - allerta massima : dalla Spagna arriva la ‘Palla bollente’ : È stato un fine settimana rovente su gran parte della Penisola iberica, che ha vissuto l’ondata di caldo africano tra le più intense degli ultimi decenni. Tra sabato e domenica le colonnine di mercurio hanno superato in molte città i 40°C, infrangendo diversi record. Sono almeno 8 le località in Portogallo che hanno ritoccato verso l’alto il loro record di temperatura massima, tra cui anche Lisbona. La città lusitana ha infatti ...

Meteo - caldo afoso ma arrivano i temporali/ Ultime notizie : le temperature si abbasseranno : Meteo, caldo afoso ma arrivano i temporali e così le temperature si abbasseranno. Le Ultime notizie: afa con le ore contate grazie all'indebolimento dell'anticiclone africano(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 09:34:00 GMT)

Allerta rossa per il caldo in 12 città - ma arrivano i temporali : è un Meteo pazzo : Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse: previsti...

Meteo - dopo il grande caldo arrivano temporali e grandine : allerta anche a Roma : dopo il grande caldo, arrivano i temporali. Qualche rovescio ha già raggiunto nelle scorse ore le nostre regioni settentrionali, raggiungendo anche le pianure e mitigando un pò il grande caldo di ...

Meteo weekend - termina l'ondata di caldo : arrivano i temporali - soprattutto al Centro-Sud : Si indebolisce l'alta pressione africana sul Mediterraneo e arrivano le perturbazioni, con precipitazioni localmente molto intense, specialmente a Sud e sulle isole. Ma il caldo ci accompagnerà ancora a lungo, seppur non come la situazione vista questa settimana.Continua a leggere

Allerta caldo - bollino rosso in 18 città. Ma arrivano grandine e temporali Previsioni Meteo : caldo torrido e bollino rosso in 18 città italiane con temperature record e frequenti e prolungate ondate di calore che possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ...