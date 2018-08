Meghan Markle | il padre svela nuovi retroscena su Harry

Meghan Markle incinta? Un gesto di Harry avvalora la gravidanza : Meghan Markle potrebbe essere già incinta a pochi mesi dal matrimonio. Le voci di una gravidanza si fanno sempre più insistenti, e del resto i novelli sposi non hanno mai fatto...

La ricetta delle «zucchine alla bolognese» di Meghan Markle : Tra Harry e Meghan in fondo è cominciato tutto in cucina: la duchessa del Sussex in un’intervista alla BBC ha raccontato che stava cuocendo un pollo arrosto (il pollo arrosto, si sa, è il re delle tavole dei vip, leggi qui, e qui) quando il principe le ha fatto la proposta porgendole l’anello. I fornelli sono un posto in cui sta spesso: a Delish ha svelato di amare molto mangiare in generale (i sui vizi sono patatine fritte e vino), ...

Meghan Markle indossa sempre abiti con le tasche : ecco perché : Per fortuna, negli ultimi anni il mondo della moda sta inserendo sempre più abiti e gonne che le includono. " Possiamo solo supporre che il lato femminista di Meghan sia probabilmente una ragione per ...

Kate Middleton e Meghan Markle - perché si sono alleate (e per Harry è meglio così) : Chi si aspettava un Eva contro Eva è rimasto deluso: Meghan e Kate infatti hanno deciso – nonostante le differenze – di allearsi, per la gioia di Harry. Le due donne non potrebbero essere più diverse, ma, secondo quanto svela un insider, il loro rapporto sarebbe strettissimo. In poco tempo – complici gli attacchi del padre Thomas Markle e i vari scandali – Kate Middleton è diventata un vero e proprio “pilastro di ...

Meghan Markle costretta a restituire i regali di compleanno : Dopo il compleanno celebrato qualche giorno fa, Meghan Markle dovrà restituire tutti i regali ricevuti per volere della Regina. La duchessa di Sussex ha compiuto 37 anni lo scorso 4 agosto. Per lei nessun party o festa pubblica, visto che ha preso parte, insieme ad Harry, al matrimonio di Charlie van Straubenzee, migliore amico del marito. Con indosso un abito low cost navy blu (che è andato a ruba nelle ore successive), Meghan ha rubato la ...

Ma cosa mangia Meghan Markle per avere quel fisico super? La sua dieta “estrema” : Bella, radiosa, alta, snella e duchessa del Sussex. cosa desiderare di più dalla vita? Beh, se sei Meghan Markle praticamente hai tutto ciò che si può volere. Se non lo sei, almeno puoi copiare la sua alimentazione così da provare a diventare come lei… Ce lo chiediamo un po’ tutti: ma cosa mangia l’ex attrice di Suits per avere quel fisico lì? A quanto pare, da brava californiana qual è, Meghan è da sempre fedele a un regime alimentare ...

Chi è Thomas Markle Jr - fratellastro di Meghan Markle : Thomas Markle Jr. è il fratellastro di Meghan Markle e, insieme alla sorella Samantha, uno dei suoi più grandi nemici. 51 anni e un burrascoso divorzio alle spalle, Thomas Markle Jr condivide con la moglie di Harry il padre. Entrambi infatti sono figli di Thomas, direttore delle luci sul set, oggi in pensione. Non appena ha iniziato ad organizzare il Royal Wedding, Meghan era già sicura di una cosa: non avrebbe invitato i fratellastri. Una ...

“Devi lasciarli”. Meghan Markle - la triste “novità” che non ti aspetti. Una faccenda triste che lascia molto stupiti : È di sicuro la donna più ammirata (e invidiata) del mondo. Da quando, il 19 maggio 2018, Meghan Markle ha sposato il principe Harry, tutti gli occhi sono puntati su di lei. Anzi, a dire la verità, già da prima. La ex attrice di Suits si è accaparrata uno degli scapoli più desiderati al mondo e ovviamente ne paga le conseguenze… Anche noi ci siamo dovute mettere il cuore in pace: Harry ha giurato amore eterno a un’altra e non ha scelto noi. ...

