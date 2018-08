Medico ne dichiara la morte | madre scopre che la bimba di 7 mesi respira ancora al

fanpage

: #obbligoflessibile ...ma l' ordine dei medici non si dichiara sulle affermazioni di codesto ???medico ??? - faustopozz : #obbligoflessibile ...ma l' ordine dei medici non si dichiara sulle affermazioni di codesto ???medico ??? - OpheliaNym : RT @SchiaviAlex: Maddai ? Ed io che pensavo che lo yacht se l’erano fatto con lo stipendio pubblico da medico di base ,,, #cavieisti #genoc… - carlopagliani : RT @SchiaviAlex: Maddai ? Ed io che pensavo che lo yacht se l’erano fatto con lo stipendio pubblico da medico di base ,,, #cavieisti #genoc… -

(Di domenica 12 agosto 2018) Quando tutta la famiglia si è riunita per la veglia funebre di addio e i funerali ha scoperto con orrore che in realtà la piccola di soli 7va. La bambina ora è ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione.