Mediaset | da settembre Rete4 diventa il canale anti-populista

Arriva Lucifer 3 su Mediaset - la nuova stagione in onda da settembre : programmazione ufficiale : Una novità per gli amanti delle serie: Arriva Lucifer 3 su Mediaset, ma attenzione. La terza stagione sarà disponibile solo in pay tv e su Premium Action. Al momento, infatti, la messa in onda in chiaro dello show prodotto da Warner Bros. ha interessato solo la prima stagione, trasmessa in Italia all'inizio dell'anno. Lucifer 3 su Mediaset sarà visibile da giovedì 6 settembre, e poi tutti i giovedì, alle ore 21:15. La terza stagione ripartirà ...