Medagliere European Championships 2018 | Italia terza | potenza assoluta! 60 podi | superate

European Championships 2018 - Italia terza nel Medagliere! Superate Germania e Francia - siamo una potenza! : Una domenica bestiale. Una giornata da Italia, lottando con il cuore su più fronti ed agguantando vittorie spesso difficili da pronosticare. 4 ori per sorpassare in un colpo solo Germania, Francia ed Olanda ed issarci al terzo posto nel medagliere. Un bel balzo dalla sesta alla terza piazza, ennesima conferma tra le potenze mondiali dello sport (ricordiamo che gli azzurri sono ininterrottamente nella top10 delle Olimpiadi estive dal 1996). La ...

Medagliere European Championships 2018 : Italia terza davanti a Francia e Germania! Vince la Russia : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf.

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Italia - serve l'ultimo scatto! E' sfida totale per il Medagliere

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (domenica 12 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ultima giornata di gare, si chiude con il botto: a Berlino si assegneranno dieci titoli nell'atletica leggera tra cui quelli delle due Maratone e delle due staffette veloci, a Glasgow riflettori puntati sulla prova in linea di ...

European Championships 2018 : l’Italia nuota nell’oro! Medagliere da urlo - si lotta per il trionfo per numero di podi. E nel totale… : Abbiamo nuotato nell’oro per tutto il pomeriggio, le nostre bracciate erano soltanto vincenti, per un’ora abbiamo saputo soltanto toccare la piastra per primi davanti a tutti, l’Italia stava vivendo uno di quei magic moment in cui tutto gira per il verso giusto e in cui riesci a primeggiare ovunque. Navigavamo con il vento in poppa, dominando letteralmente gli European Championships: la tripletta confezionata da Piero Codia ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : PIOGGIA DI ORI! Codia e Panziera : l'Italia vola nel Medagliere!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (giovedì 9 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. A Glasgow si concludono le gare di nuoto e l'Italia va a caccia degli ultimi botti da medaglia: Margherita Panziera sui 200 dorso, Simona Quadarella sui 400 stile, Arianna Castiglioni e Martina Carraro sui 50 rana, le staffette dei ...

European Championships 2018 - Medagliere : Italia in lotta per il terzo posto e per il trionfo per numero di podi! : A quattro giorni dal termine degli European Championships 2018, l'Italia si trova in una posizione succulenta nel medagliere ufficiale. Considerando il numero di ori (8), la selezione tricolore si trova in quinta piazza a -2 dalla terza occupata dall'Olanda ed a -1 dalla Francia, mentre la Germania ci affianca come numero di vittorie, anche se con meno argenti. Se Russia (21) e Gran Bretagna (15) appaiono imprendibili, il Bel Paese ...