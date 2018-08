Matteo Salvini | sul servizio militare obbligatorio parla la Difesa | la doccia fredda per

Legge - ordine e rivoluzione economica. La strategia estiva di Matteo Salvini : Matteo Salvini , vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, parlando a Lesina, in provincia di Foggia, è apparso anche come ministro della Difesa, della Giustizia, dell'Economia, del ...

Antonio Tajani - l'avvertimento a Matteo Salvini : 'Che fine fai senza i nostri voti' : Per ora il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani , si limita agli appelli nei confronti di Matteo Salvini , se questi diventeranno minacce lo dirà solo il tempo e le prossime mosse del ...

Giuseppe Valditara - il prof. che prova a dare un pensiero a Matteo Salvini : Il cemento che accomuna le diverse forze 'sovraniste' in giro per il mondo è più spesso la paura o l'avversione. Insomma, si ha l'impressione che siano più 'populiste' nel senso comune del termine, ...

Invita nomadi a scendere dal treno. Matteo Salvini : “capotreno va premiata” : Il vice premier si schiera con “la capotreno”. “Andrebbe premiata perché ha difeso il diritto a viaggiar sicuri. Io i

Matteo Salvini : 'Voglio reintrodurre il servizio militare' : 'Siamo al governo solo da due mesi, anche se sono invecchiato di 20 anni... E mi fanno ridere quelli della sinistra che dicono che non abbiamo ancora risolto i problemi degli italiani'. Matteo Salvini,...

Matteo Salvini sfida la Ue : "Che piaccia o no - smonteremo la legge Fornero" : Si avvicina settembre, si avvicina il momento delle scelte sulla legge di stabilità e si avvicina soprattutto la trattativa che il governo dovrà fare con Bruxelles per scontare più flessibilità. E il vicepremier Matteo Salvini ha pensato bene di far partire il negoziato mettendo la pistola sul tavolo, cosa che sicuramente non farà piacere ai commissari europei. Lo ha fatto menzionando una delle riforme promesse ...

Milleproroghe - Matteo Salvini : “Alle periferie arriveranno anche più soldi” : Durante l'intervista rilasciata a RaiNews24 il vicepremier leghista ha ripreso anche la vicenda dell'annuncio shock di Trenord, in cui una dipendente invitava i nomadi a scendere dal treno: "La capotreno andrebbe premiata perché ha difeso il diritto a viaggiar sicuri. Io i treni pendolari li ho presi i fenomeni della sinistra no".Continua a leggere

Hotel di Ischia pro Matteo Salvini - il titolare annuncia su twitter : 'La mia compagna entra nella Lega' : Ha offerto un soggiorno gratis a Matteo Salvini scatenando polemiche sugli organi di stampa e i social media e oggi Aldo Saverio Presutti, General Manager dell'Hotel Solemar terme di Ischia , annuncia ...

Matteo Salvini - il sondaggio : la Lega il partito più votato tra i cattolici : Nel vangelo secondo Matteo si legge che le religioni non sono tutte uguali: il cristianesimo è superiore alle altre e va difeso, innanzitutto dall' islam. Dice pure che la famiglia è solo quella ...

Gianfranco Miccichè : 'Chi tra noi corteggia Matteo Salvini rimarrà con un pugno di mosche' : 'Il centrodestra è sempre più a rischio'. Gianfranco Micciché , ex ministro azzurro e molto critico rispetto alla linea di Matteo Salvini - 'ha preso una strada sbagliata' - in una intervista a ...

Matteo Salvini - il sospetto horror da Forza Italia : 'Leghisti da soli in Abruzzo? Chi vogliono aiutare' : Le schermaglie incrociate nel centrodestra dopo il siluramento di Marcello Foa alla presidenza della Rai stanno diventando veri e propri colpi proibiti sotto la cintura. L'uomo voluto da Matteo ...

Matteo Salvini - il piano - già partito - per far fuori Berlusconi e arrivare al 40% : L'obiettivo è il 40% dei voti. Non subito, ma alle elezioni che conteranno davvero per il Carroccio e che si terranno nella primavera 2019: le Europee , dove si gioca una gran parte della credibilità ...

Matteo Salvini in vacanza in Puglia si mostra (ripetutamente) a petto nudo sui social : La calura estiva ha convinto Matteo Salvini ad abbandonare le camicie e mostrarsi ripetutamente sui social a petto nudo, nel racconto delle sue vacanze pugliesi. Il vicepremier - che già all'inizio della scalata verso il potere aveva posato senza veli in una nota copertina del settimanale Oggi - da principale leader politico del paese, nell'immagine che di sé diffonde tramite i diversi profili social, continua a far a meno di un ...

Matteo Salvini denunciato dai rom per la capotreno di Trenord : 'Per me sono medaglie' : denunciato da un attivista rom per 'diffusione di idee basate sull'idio razziale ed etnico, reato di cui all'articolo 3 della legge 654/1975'. A darne notizia, ripreso dal quotidiano Il Tempo , è ...