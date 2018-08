Mattarella a Stazzema Il sindaco contro Fontana | Scuse e poi dimissioni

ilgiornale

(Di domenica 12 agosto 2018) Il presidente della Repubblica, Sergioha partecipato alla commemorazione della strage di Sant'Anna di. Il Capo dello Stato ha mandato un messaggio chiaro affinché non si ripetano episodi del genere: "In questo giorno di ricorrenza, desidero esprimere il rinnovato dolore per le tante vite innocenti così crudelmente martoriate, e insieme i sentimenti di vicinanza ai familiari delle vittime, ai discendenti, a tutti coloro che oggi partecipano alle celebrazioni di Sant'Anna di". Il presidente della Repubblica ha poi mandato un messaggio alle nuove generazioni: "Sta ora al nostro impegno e alle nostre responsabilità, personali e collettive, rafforzare nei tempi nuovi la cultura della vita, la pace tra uomini e popoli liberi, la solidarietà necessaria per dar vita a uno sviluppo davvero condiviso e sostenibile".Ma la commemorazione dell'eccidio è stata ...