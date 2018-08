Mamma “no vax” si vanta del falso certificato sui vaccini | scoppia il caso

Mamma “no vax” si vanta del falso certificato vaccini - scoppia il caso : La madre che si vantava su Facebook di aver falsificato i documenti per l’iscrizione a scuola è stata denunciata dall’istituto. Il caso approda in Regione Lombardia

Da Mamma a “nonna” in un attimo - Alice Campello annuncia la nascita dei cuccioli della sua cagnolina Nella [VIDEO] : Dopo la nascita di Alessandro e Leonardo, in casa Morata-Campello arriva di nuovo la cicogna: la cagnolina Nella ha partorito Alice Campello solo qualche giorno fa è diventata mamma di Alessandro e Leonardo. Per la bella moglie di Alvaro Morata e per il calciatore però le sorprese non sono finite. Una volta tornati a casa dall’ospedale anche la cagnolina Nella ha partorito, facendo diventare ‘nonna’ la fashion blogger. ...

“Non ce la faccio”. A 27 anni - questa giovane Mamma si getta dalla finestra. Una fine terribile : “Ci vediamo in un’altra vita”. Un bigliettino lasciato lì, a pochi passi dalla finestra ancora aperta che per una giovane mamma di 27 anni ha significato la morte, un volo incredibile dal terzo piano, quasi cinque metri di altezza, che non le ha lasciato scampo. Una tragedia assurda arrivata al culmine di una serata con gli amici, in teoria allegra e spensierata, l’ultima prima di quel gesto folle e ...

Presentazione Cristiano Ronaldo - la Mamma : “non è vero che volevo Manchester” : Presentazione Cristiano Ronaldo – E’ una giornata storica per la Juventus, si è da poco conclusa la conferenza stampa del portoghese. Presente anche Dolores Aveiro, mamma del calciatore che ha risposto alle domande della stampa, circa una sua vecchia dichiarazione dove ‘spingeva’ Ronaldo a tornare a Manchester: “No, assolutamente non è vero. Sono felicissima della scelta che ho fatto. Una nuova avventura, una ...

“Non è un gioco - fate attenzione”. Muore a 16 anni e la Mamma pubblica la foto choc : Reece Murphy, 16 anni, è morto in ospedale lunedì dopo aver subito una “cattiva reazione” al farmaco di classe A dopo aver assunto una pastiglia di ecstasy. La madre ha voluto condividere le immagini strazianti che mostrano sedicenne ricoverato all’ospedale, con il sangue che fuoriesce dalla bocca e una macchina attaccata per consentirne la respirazione. Reece Murphy è morto in ospedale lunedì 2 luglio dopo aver assunto la ...

Caserta - il racconto dei bimbi maltrattati : “No cotolette - Mamma. Ci metto troppo tempo e la suora mi rinchiude al buio” : C’erano i lividi, le ciocche di capelli che cadevano, i rossori sulle orecchie, le botte in testa. E diversi comportamenti strani, che prima i bambini non avevano mai manifestato. Alcuni, terrorizzati, non giocavano più a rincorrersi con i fratellini, altri non volevano più mangiare alcuni cibi, nonostante fossero i loro preferiti. La cotoletta, per esempio. Perché, lo ha raccontato una mamma ai carabinieri, la figlia le aveva detto che ...