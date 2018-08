Mamma no vax falsifica certificati e si vanta su Facebook | denunciata “Continuava a

Mamma “no vax” si vanta del falso certificato sui vaccini - scoppia il caso : La madre che si vantava su Facebook di aver falsificato i documenti per l’iscrizione a scuola è stata denunciata dall’istituto. Il caso approda in Regione Lombardia

Mamma "no vax" si vanta di aver falsificato il certificato sui vaccini : Mamma "no vax" si vanta di aver falsificato il certificato sui vaccini Scoppia la bufera dopo il post su Facebook di una donna di Esine, Valle Camonica (Brescia), che spiegava come era riuscita ad aggirare i controlli dell'asilo, falsificando un documento. Dopo segnalazioni da tutta Italia, il 'caso' è arrivato fino in ...

Vaccini mai fatti - Mamma no-vax si vanta su Facebook - denunciata : Il problema dei Vaccini continua ad essere un argomento particolarmente caldo in questo periodo.Ad alimentare ulteriormente le polemiche, il messaggio della madre di un bambino postato sulla pagina Facebook "No alle pseudoscienze", dove si ritrovavano alcune rappresentanti del fronte no-vax.La donna, residente ad Esine, nella Val Camonica, si vantava di esser riuscita ad aggirare i controlli dell"asilo frequentato dalla figlia, grazie alla ...

Vaccini - Mamma no vax si vanta su Facebook di aver falsificato il certificato della figlia : «E' un anno che li prendo in giro» : La denuncia è partita dalla pagina Facebook "No alle Pseudoscienze", dove è stato pubblicato il post di un dialogo tra due mamme in cui una si vanta con l?altra di aver...

Vaccini : Mamma no vax falsifica certificato - scoppia il caso : mamma no vax si vanta su Facebook di aver presentato una documentazione vaccinale falsa per l'iscrizione della figlia alla scuola materna. Il 'caso' è arrivato fino in Regione Lombardia, con una interrogazione della consigliera Viviana Beccalossi che chiederà lumi all'assessore Giulio Gallera perché sia fatta la massima chiarezza sulla vicenda. Tutto è partito da una conversazione via social ...

Si vanta per certificato falso - bufera su Mamma no vax : "In attesa che il governo nazionale - conclude la Beccalossi - si decida a rendere obbligatori, senza se e senza ma, i vaccini che molte vite hanno salvato in Italia e nel mondo, grazie al lavoro ...

