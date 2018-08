Maltempo in India | emergenza in Kerala | 39 morti e 60mila evacuati

India - Maltempo in Kerala : i morti salgono a 29 : Il maltempo non dà tregua in India, in particolare in Kerala, nell’India meridionale, dove le piogge torrenziali stanno flagellando la zona. Due ore fa, data la situazione di emergenza, le autorità hanno deciso di bloccare gli arrivi all’aeroporto di Cochin. Tragico il bilancio: il numero dei morti è salito a 29, scrive l’agenzia PTI; centinaia i dispersi, oltre 4000 gli evacuati, 6.500 famiglie rischiano di perdere la case ...

Maltempo India : 19 morti per frane provocate dalle piogge monsoniche : frane provocate da intense piogge monsoniche hanno provocato la morte di 19 persone nel sud dell’India, allagando diversi villaggi e causando l’interruzione di numerose strade. L’Agenzia per la gestione dei disastri dello Stato del Kerala ha detto che 11 morti si contano nel solo distretto di Idukki. Molte aree sono state sommerse dopo che le autorità hanno deciso di aprire gli scarichi della diga di Idamalayar, il cui bacino ...

Maltempo India : almeno 58 i morti per monsoni - anche bambini : E’ salito ad almeno 58 morti accertati fra i quali diversi donne e bambini il bilancio provvisorio della violenta ondata di piogge monsoniche che ha investito il nord dell’India, soprattutto lo stato dell’Uttar Pradesh, il più popoloso del Paese, che ha provocato crolli di abitazioni, frane e smottamenti. E che continuerà, stando ai meteorologi, almeno per altre 48 ore. almeno sei i morti nella sola Agra, citta’ del Taj ...

Maltempo India - pioggia torrenziale : 23 morti : Almeno 23 persone sono morte per le inondazioni provocate dalla pioggia torrenziale che si è abbattuta sull'India. In particolare, 12 persone hanno perso la vita nello stato di Assam. In totale, in tutto il paese, l'ondata di Maltempo ha colpito 600.000 persone, costrette a lasciare le proprie abitazioni.