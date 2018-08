Malore e incidente SIRENE DI NOTTE

lamartesana

: RT @SIS_118: @MinisteroSalute Il servizio 118 e i pronto soccorso sono destinati esclusivamente alle persone che hanno avuto un grave malor… - 2ManiSulTorace : RT @SIS_118: @MinisteroSalute Il servizio 118 e i pronto soccorso sono destinati esclusivamente alle persone che hanno avuto un grave malor… - AlekosPrete : RT @SIS_118: @MinisteroSalute Il servizio 118 e i pronto soccorso sono destinati esclusivamente alle persone che hanno avuto un grave malor… - SIS_118 : @MinisteroSalute Il servizio 118 e i pronto soccorso sono destinati esclusivamente alle persone che hanno avuto un… -

(Di domenica 12 agosto 2018) Nottata relativamente tranquilla per i soccorritori, intervenuti per une uno scontro.a Segrate Nottata relativamente tranquilla per i soccorritori della Martesana, intervenuti in due ...