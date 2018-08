Malattia da West Nile virus | situazione attuale nella provincia di Ferrara

meteoweb.eu

(Di domenica 12 agosto 2018) “di, dopo il decesso avvenuto negli ultimi giorni di luglio di un paziente residente a Cento, si sono registrati ulteriori due decessi avvenuti in data 9 agosto, dovuti a forme neuro invasive particolarmente gravi dida“: lo rende noto l’Ausl. “Si tratta di due residenti a, di 69 e 86 anni, entrambi affetti da patologie cardio-vascolari, ricoverati presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di, rispettivamente il 30 e 31 luglio u.s. Si rammenta che la trasmissione delè legata alla presenza del vettore costituito dalla zanzara del genere Culex, da sempre molto diffusa nel nostro territorio. Nell’uomo l’infezione può decorrere in modo asintomatico (più dell’80% dei casi) o presentarsi come una sindrome febbrile con cefalea, dolori muscolari e possibile eruzione cutanea a risoluzione ...