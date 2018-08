Madonna | i teneri auguri a Rocco che compie 18 anni

vanityfair

: Madonna così affettuosa non l'avevamo mai vista. Guardate queste foto, bellissime, e leggete che cosa scrive al suo… - VanityFairIt : Madonna così affettuosa non l'avevamo mai vista. Guardate queste foto, bellissime, e leggete che cosa scrive al suo… -

(Di domenica 12 agosto 2018)ha condiviso su Instagram diversi messaggi carichi di affetto per il compleanno del suo figlio maggioreRitchie. «I am to My Beloved ……», ha scritto la leggendaria pop star che compirà 60il 16 agosto, accanto a una foto del bambino da piccolo, per festeggiare i suoi 18. In un altro ci sono madre e figlio teneramente vicini che guardano in camera. https://www.instagram.com/p/BmWB-FZAJ6d/?taken-by=E ancora una foto artistica del ragazzo interamente composta da foto della cantante stessa, con la dedica «Into Your Eyes ……… My Face Remains», aggiungendo un’emoji del cuore. Into Your Eyes………My Face Remains ❤️ 18 years went by in the blink of an eye! #happybirthdaymylove A post shared by(@) on Aug 11, 2018 at 8:53am PDT E per finire un video in un cuisi tuffa in ...