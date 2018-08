Lutto alla Marsilio Morto Cesare De Michelis

Lutto nel mondo del golf - si è spento Jarrod Lyle : il 36enne stroncato dalla leucemia : Il golfista australiano si è spento dopo aver combattuto invano contro una forma aggressiva di leucemia, sui social il dolore di Francesco Molinari Il mondo del golf è in Lutto per la morte del 36enne australiano Jarrod Lyle, vincitore in carriera di due tornei del Nationwide Tour, stroncato da una forma di leucemia contro la quale combatteva ormai da diversi anni. Le sue condizioni erano recentemente peggiorate e, dopo essere stato ...

Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 23-27 luglio 2018 : Lutto a Palazzo Palladini! : Anticipazioni un posto al sole trama puntate da lunedi 23 luglio a venerdi 27 luglio 2018: Serena e Filippo stanno per essere sconvolti da una terribile notizia. Anticipazioni Un posto al sole: muore il padre di Serena! I rapporti tra Marina e Vera diventano complicati, dopo che quest’ultima si unisce a Roberto Ferri! Alberto continua a proclamarsi innocente per l’omicidio di Veronica e si rivolge a Valerio! Angela e Franco si preparano a ...

“Te ne sei andata proprio oggi - alla mia età”. Antonella Clerici - un Lutto che non passerà mai : Un momento davvero particolare nella carriera di quella che senza ombra di dubbio può essere considerata una delle conduttrici più amate nella storia del piccolo schermo italiano. Di chi stiamo parlando? Di Antonella Clerici, che il prossimo 6 dicembre compirà gli anni e veleggia spedita verso la ricorrenza numero sessanta. Una vita alla conduzione di uno dei programmi entrati di diritto nel cuore degli spettatori, quel La Prova del Cuoco ...

Un posto al sole spoiler : un nuovo Lutto sta per colpire Palazzo Palladini : Nelle intricate trame della soap partenopea “Un posto al sole” da poco si è consumato un delitto che ha portato alla morte di uno dei personaggi più scomodi del momento, che teneva in vita le avvincenti dinamiche coinvolgenti alcuni dei personaggi principali: Veronica Viscardi. La regina di ghiaccio è morta in circostanze oscure ancora da chiarire, ma ciò che è certo, è che con la sua morte si è aperto un nuovo capitolo per i personaggi che le ...

Cristiano Ronaldo alla Juve ammazza l’entusiasmo delle rivali : dall’euforia di Napoli ed Inter - al “Lutto” di questi giorni : Cristiano Ronaldo alla Juventus, un affare che potrebbe avere un clamoroso contraccolpo sulle rivali per lo scudetto in Serie A Le novità di calciomercato che arrivano dal fronte Cristiano Ronaldo, hanno cambiato decisamente l’umore del calciomercato italiano. Dapprima la Juventus si è sentita quasi sopraffatta dai colpi delle squadre concorrenti, con i tifosi rivali pronti allo “sfottò” nei confronti di quelli ...

“Ti amo”. Rita Dalla Chiesa : dopo l’atroce Lutto - la conduttrice si lascia andare. Le parole da brividi : Un lutto dietro l’altro per Rita Dalla Chiesa che, dal novembre 2017, sta soffrendo le pene dell’inferno. È proprio nel novembre 2017 che Massimo Santoro, autore televisivo, è morto (all’età di 52 anni) lasciando vedova sua figlia Giulia Cirese. Per una madre non c’è sofferenza peggiore che quella dei propri e per la Dalla Chiesa non è stato facile incassare il colpo. Colpo che, qualche mese dopo, è stato seguito da un altro trauma per la ex ...

Morte di Duccio Dini - alla Coop luci abbassate e radio spenta in segno di Lutto / VIDEO : Firenze, 14 giugno 2018 - Anche la UniCoop Firenze ha aderito questa mattina al lutto cittadino proclamato dalla città di Firenze in occasione dei funerali di Duccio Dini, il ventinovenne travolto e ...

Lutto per Patty Pravo : un addio dolorosissimo. Tutto il mondo della musica è vicino alla storica cantante : Un bruttissimo Lutto ha colpito una delle regine della musica italiana, Patty Pravo. Come la cantante ha più volte spiegato nelle interviste, i suoi genitori hanno sempre abitato in terraferma mentre lei è praticamente cresciuta nel centro storico di Venezia, vivendo per molti anni nel sestiere di Santa Marta insieme ai nonni. Va anche ricordato che, dopo la morte del nonno Domenico, Patty Pravo era andata a Londra, ma dopo poco era ...

X Factor 2018 : Asia Argento in Lutto per la morte di Anthony Bourdain non manca alla prima tappa di Audizioni : X Factor 2018 Asia Argento non ha perso soltanto un fidanzato, ma il suo amore, la sua roccia, il suo protettore. E’ così che ha ricordato Anthony Bourdain, morto suicida in una camera di albergo a Strasburgo due giorni fa, ventiquattro ore prima del debutto dell’attrice a X Factor 2018. La neo giurata, nonostante il lutto, non è voluta mancare alle Audizioni di Pesaro. Il nostro giudice @AsiaArgento, nonostante stia vivendo un ...