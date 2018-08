Luciano De Crescenzo | Tutti possiamo reinventarci Se ci accorgiamo di non esser

huffingtonpost

(Di domenica 12 agosto 2018) "Spesso fa più male la paura di morire che la morte. La vita? Molti studiano per allungare la vita, mentre bisognerebbe allargarla". Il 18 agostoDecompirà 90 anni e alla soglia del traguardo parla di amore - "Siamo angeli con un'ala sola.volare solo se restiamo abbracciati" - vita, morte e libertà, con l'ironica saggezza che lo contraddistingue.Lui, partito come ingegnere elettronico, è diventato scrittore, sceneggiatore, umorista, attore, regista e filosofo. In un'intervista al Mattino, si racconta:Ognuno di noi ha la possibilità di reinventarsi. Certo, ci vuole un pizzico di fortuna, ma se a un certo punto ci rendiamo conto di none felici, dobbiamo fare di tutto per concedere a noi stessi una seconda possibilità.Lui l'ha fatto. Ha rinunciato a una promettente carriera di dirigente alla IBM per far un salto ...