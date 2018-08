Lorenzo trionfa davanti a Marquez e Dovizioso Rossi 6°

MotoGp - trionfa Lorenzo in Austria : tra due settimane tutti in pista a Silverstone : Il pilota spagnolo, in sella alla Ducati, precede dopo un lungo testa a testa il connazionale della Honda Marc Marquez. Sul...

Moto Gp - trionfa Dovizioso : doppietta Ducati con Lorenzo - Rossi fuori dal podio : doppietta Ducati a Brno con Dovizioso e Lorenzo che sono riusciti ad avere ragione di Marc Marquez. Andrea, che partiva dalla pole position, ha interpretato alla perfezione una gara difficile, ...

Moto Gp - trionfa Dovizioso dopo testa a testa con Lorenzo e Marquez. Rossi è quarto : A Brno gara tiratissima condotta dal pilota italiano dall’inizio alla fine riuscendo a bloccare e risorpassare di volta in volta il compagno di squadra Marquez, giunto poi 3° e Valentino

Equitazione - Salto Ostacoli. Marcus Ehning trionfa nel Grand Prix di Aachen! Lorenzo De Luca vince la prova mista per cavalli giovani : Parla ancora tedesco il Cinque Stelle di Aachen, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali di Salto Ostacoli. Marcus Ehning ha trionfato nel Grand Prix che ha chiuso il weekend francese, realizzando tre splendidi percorsi netti in sella a Pret a Tout e chiudendo la terza manche in 38”34, oltre due secondi meglio rispetto alla portoghese Luciana Diniz, seconda con Fit For Fun in 40”96 davanti al brasiliano Pedro Veniss, che ha completato il ...

MotoGP - trionfa Lorenzo in Catalogna : Rossi terzo e soddisfatto : Non c'è stata storia. Jorge Lorenzo concede il bis e dopo il successo al Mugello fa suo anche il Gp di Catalogna, settimo appuntamento stagionale. trionfa davanti al pubblico di Montmelò...

Catalogna - Lorenzo trionfa davanti a Marquez e Rossi : ... il problema è stato la partenza non molto buona in cui mi hanno superato Marquez e Iannone - prosegue il pilota della Ducati ai microfoni di Sky Sport -, ho dovuto mantenere la calma poi li ho ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo trionfa in solitaria davanti a Marquez e a Valentino Rossi. Caduta amara per Dovizioso : Il settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, sul circuito del Montmeló (Spagna), sorride ad un Jorge Lorenzo (Ducati) di lusso. Lo spagnolo bissa il trionfo del Mugello e centra il sesto successo in carriera su questa pista. Può essere soddisfatto, però, anche Marc Marquez (Honda), in seconda posizione, vista la Caduta dell’altra Rossa di Andrea Dovizioso. Della disavventura del centauro italiano, approfitta l’altro rappresentante ...

Jorge Lorenzo vince il Gp d’Italia al Mugello/ Motogp - “Speciale trionfare qui - contratto? Ormai è tardi…” : Motogp, Jorge Lorenzo: “Le modifiche sulla Ducati funzionano, nessuna vendetta, correrò per altri 2 anni". Ottimo secondo posto per il pilota spagnolo dopo le prove al Mugello(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:07:00 GMT)

MotoGp : al Gran Premio d'Italia trionfa Lorenzo - Rossi terzo : Al Mugello lo spagnolo della Ducati precede il compagno di squadra Dovizioso e Valentino Rossi, partito dalla pole position - E' il rosso della Ducati a splendere sul circuito del Mugello. Jorge ...

Moto GP - Lorenzo trionfa al Mugello davanti a Dovizioso e Rossi : Jorge Lorenzo trionfa nella gara MotoGp del Gp d'Italia al Mugello. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, si è preso la prima posizione subito dopo il semaforo verde e ha dominato la gara, vincendo con ampio...