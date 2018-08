Lorenzo De Luca e il GP di Dublino | un amore

Equitazione - Salto Ostacoli. Marcus Ehning trionfa nel Grand Prix di Aachen! Lorenzo De Luca vince la prova mista per cavalli giovani : Parla ancora tedesco il Cinque Stelle di Aachen, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali di Salto Ostacoli. Marcus Ehning ha trionfato nel Grand Prix che ha chiuso il weekend francese, realizzando tre splendidi percorsi netti in sella a Pret a Tout e chiudendo la terza manche in 38”34, oltre due secondi meglio rispetto alla portoghese Luciana Diniz, seconda con Fit For Fun in 40”96 davanti al brasiliano Pedro Veniss, che ha completato il ...

