Locarno 2018 | GANGBYUN HOTEL e HATZLILA | le recensioni

(Di domenica 12 agosto 2018)di Hong SangsooTra i film del Concorso Internazionale, abbiamo visto ala nuova pellicola del regista sudcoreano Hong Sangsoo, che nel festival elvetico ha già conquistato il Pardo d'Oro con Right Now, Wrong Then nel 2015 e il premio come miglior regia per Our Sunhi nel 2013.(letteralmente, "l'albergo presso il fiume"), calato in un latteo bianconero perfetto per raccontare un inverno dell'anima, parla di un anziano poeta rifugiatosi in unche, curiosità tutt'altro casuale, si chiama Heimat. Conscio che la morte sta arrivando, chiama a sè i due figli da cui si è staccato dopo la separaziona dalla moglie, per trascorrere del tempo con loro; le loro storie si incrociano con quelle di una ragazza ospite del medesimo albergo, ferita a una mano dall'ex compagno, e dell'amica che è accorsa da lei per starle vicino.