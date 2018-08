Lo Standard Liegi “sbeffeggia” il Napoli | “Ochoa? Vorremmo Mertens in prestito”

sportfair

(Di domenica 12 agosto 2018)in trattativa con ilper la cessione del portiere messicano Ochoa, ma per adesso non c’è affatto accordo Lorisponde per le rime al, dopo la richiesta di avere Ochoa in prestito: “Anche noiin prestito con diritto di riscatto, ma se lo chiedessi mi riderebbero in faccia – ha detto il ds Olivier Renard a VoetbalPrimeur.be – Ochoa merita un grande club, è un buon portiere e una brava persona, ma questo non vuol dire che dobbiamo per forza accettare determinate condizioni”. Il discorso non fa una piega, ma sembra che ilnon intenda mollare il portiere e potrebbe offrire un prestito oneroso al club belga.L'articolo Lo“sbeffeggia” il: “Ochoa?in prestito” SPORTFAIR.