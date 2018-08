Lo spettro del Fmi per la Turchia L' autunno caldo del rating italiano

C'è lo spettro del centro accoglienza : i primi immigrati potrebbero arrivare a breve : Non ci resta che attendere qualche azione politica di maggiore spessore per evitare il un ulteriore problematica per questa amministrazione, che sembra non trovare pace. A sindaco e assessore al ...

Fulvio Abbate contro Chiara Ferragni : "È lo spettro dell'insignificanza". Fedez replica : Intervistato da Radio Cusano Campus, Fulvio Abbate ha attaccato Chiara Ferragni:Mi fa orrore. Mi piacciono di più le povere standiste del parmigiano, quelle che nel supermercato ti invitano ad assaggiarlo, o le varie miss tappa delle gare ciclistiche, che non questa ragazza che ha dietro tutta un'organizzazione familiare. Ma in quale stand lavora Chiara Ferragni? Ma le avete viste le foto del figlio? Non ha la faccia quel bambino, ha il ...

Caso Parma - al via il processo per gli sms di Calaiò : lo spettro della retrocessione incombe : Emanuele Calaiò e del Parma a processo per il noto Caso degli sms inviati dal calciatore ai colleghi dello Spezia prima della gara che è valsa la promozione È iniziato a Roma il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc, presieduto da Mario Antonio Scino, nei confronti dell’attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. Il giocatore, difeso dall’avvocato Paolo Rodella, è accusato di tentato illecito sportivo (art.7 commi 1 e ...

Strage di Viareggio - 9 anni dopo lo spettro della prescrizione che a novembre cancellerà il processo ai manager Ferrovie : Nove anni dopo la Strage ferroviaria che uccise 32 persone, a Viareggio “la ricerca di verità, giustizia e sicurezza continua”. E’ scritto così, a caratteri cubitali bianchi, su sfondo rosso fuoco, su tre manifesti, che riportano una a una le condanne, con nome, cognome e pena inflitta, del processo di primo grado. Sono affissi davanti al muro della ferrovia, che a pochi minuti dalla mezzanotte tra il 29 e il 30 giugno 2009 fu annerito dalla ...

Ricerca : individuate le alterazioni delle connessioni cerebrali tipiche dei disturbi dello spettro autistico : 1/7 Credits: © 2018 IIT ...

Toscana - si vota in tre capoluoghi : il Pd vede lo spettro delle zero vittorie. E il M5s è assente nella Siena del Monte Paschi : La microcriminalità e il degrado di Pisa, il tasso di disoccupazione da profondo sud di Massa e la Siena messa in ginocchio dopo il default di Mps. Il 10 giugno nella ormai ex rossa Toscana si vota in 21 Comuni ma sono i tre capoluoghi di Provincia a far tremare le gambe al Partito Democratico che, dal 2014 in poi, in questa regione ha perso quasi tutte le ex roccaforti rosse (esclusa Firenze): Livorno, Cascina, Pistoia, Carrara, un po’ a ...

Governo - Mario Monti evoca lo spettro della Troika. Proprio lui : Senza pudore e senza senso della misura, ecco che ora l’uomo dei mercati, Mario Monti, in Senato rievoca lo spettro della Troika. La chiama in causa con naturalezza, come se fosse la cosa più normale del mondo. Lo storytelling è sempre il medesimo, quello dettato dalla ossequiosa teologia dei mercati speculativi e dalla loro religione sacra del classismo planetario. Questo il messaggio, neppure troppo in codice: fate quel che vogliono i ...

Mario Monti in Senato rievoca lo spettro della Troika : Troika, parola russa che vuol dire "terzina" e assunse un significato sinistro durante la grande crisi del debito. Indicava la terna di creditori esterni - Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale e Bce - che finanziò i piani di salvataggio di Grecia, Portogallo, Cipro e Irlanda per poi vigilare sui duri tagli alla spesa e al welfare che a essi erano condizionati. In Italia, in quell'estate del 2011 che ci ...

Grande Fratello : torna lo spettro della cocaina in casa Video : Nella puntata andata in onda martedì scorso, la conduttrice Barbara d'Urso è tornata sull'argomento 'cocaina'. Era stata proprio Striscia la Notizia a insinuare il dubbio che qualche concorrente Aida nello specifico avesse fatto uso di sostanze stupefacenti. La brava conduttrice napoletana ha provato in ogni modo a ribaltare questa accusa ma, purtroppo per lei, i fatti accaduti nell'ultima puntata del Grande Fratello hanno alimentato il dubbio ...