Lo scippo sulle pensioni Tagli sull' assegno del 20%

ilgiornale

: RT @hyperbros: A proposito dello 'scippo' ad opera del governo, di 31 milioni alla Basilicata per investimenti sulle periferie (con tagli i… - doloresgalli : RT @hyperbros: A proposito dello 'scippo' ad opera del governo, di 31 milioni alla Basilicata per investimenti sulle periferie (con tagli i… - p_ricciardella : RT @hyperbros: A proposito dello 'scippo' ad opera del governo, di 31 milioni alla Basilicata per investimenti sulle periferie (con tagli i… - CatepolTest : RT @hyperbros: A proposito dello 'scippo' ad opera del governo, di 31 milioni alla Basilicata per investimenti sulle periferie (con tagli i… -

(Di domenica 12 agosto 2018) Ilo delleè ormai alle porte. Il provvedimento messo in cantiere dal governo sarà calendarizzato per settembre e di fatto è altamente probabile che da gennaio scatterà la sforbiciata sugli assegni. Come ha ricordato ilGiornale le categorie che saranno colpite maggiormente sono quelle dei professionisti e dei dirigenti. Nel mirino dell'esecutivo ci sono tutti gli assegni che superano i 4000 euro netti. Una paltea di almeno 158mila pensionati che con una mossa improvvisa andrebbero a perdere una fetta importante dell'. E a quanto pare ilo, secondo quanto riporta Repubblica, sarà del 10 e del 20 per cento sugli assegni in rapporto all'anticipo del pensionamento rispetto ai nuovi paletti che ha intenzione di inserire il governo. Secondo le stime dell'esecutivo da questidovrebbe arrivare un risparmio di circa 500milioni all'anno che andrebbe a finanziare ...