L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella maratona a squadre maschile

L'Italia ha vinto altre tre medaglie d'oro agli Europei di nuoto : Con Simona Quadarella nei 400 metri stile libero, Margherita Panziera nei 200 metri dorso e Piero Codi nei 100 metri farfalla

L'Italiano Alessio Figalli ha vinto la medaglia Fields - importante premio della matematica : Alessio Figalli, matematico italiano di 34 anni, ha vinto la medaglia Fields, spesso descritta come "il Nobel della matematica". Tra i due premi c'è in realtà una grande differenza: la medaglia Fields viene assegnata ogni quattro anni a un matematico

LIVE Scherma - Mondiali 2018 in DIRETTA : L’Italia ha vinto il medagliere! Fiorettisti in finale per l’oro - quarte le sciabolatrici : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Mondiali di Scherma a Wuxi. Oggi si assegnano le ultime medaglie nelle prove a squadre di fioretto maschile e sciabola femminile. L’Italia si gioca la vittoria del medagliere con Corea del Sud e Stati Uniti che sono le uniche nazioni che possono insidiare la selezione del Bel Paese. Italia che vuole, inoltre, chiudere il Mondiale con un grande risultato e sia ...