Lira Turca | Trump non perdona

Lira Turca - cosa sta succedendo sui mercati. I rischi per l'Italia e le sue aziende : La Lira turca crolla e i mercati europei temono il contagio. Gli effetti della crisi economica e geopolitica sulle banche e sulle aziende italiane che investono nel Paese

Crollo Lira Turca - Erdogan avverte gli Usa : 'Basta unilateralismo' - : La moneta della Turchia continua ad affondare trascinando giù i mercati . Il presidente turco minaccia Washington: "Non perderemo la guerra economica". E al NYT dice: invertire mancanza di rispetto o ...

Il crollo della Lira Turca spaventa i mercati. Erdogan : 'Siamo in guerra economica'. E Trump raddoppia i dazi : Erdogan arringa il suo popolo: 'Siamo in guerra economica, ma Dio è con noi'. Trump , spietato, raddoppia i dazi su acciaio e alluminio dalla Turchia -

Lira Turca affonda - allarme mercati - Erdogan attacca gli Usa : «Loro hanno i dollari - noi Allah» : La Turchia di Erdogan affonda e trascina giù i mercati . Nel giorno più nero per la Lira turca , che arriva a perdere oltre il 15% contro dollaro ed euro e scatena il contagio tra Borse...

Il crollo della Lira Turca scatena il panico sui mercati : Milano -2 - 5% | : Prosegue il crollo della valuta di Ankara, sotto attacco per i timori sulle politiche economiche del Paese. Piazza Affari chiude in negativo, giù diversi mercati emergenti. Erdogan: "Non perderemo ...