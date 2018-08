L' Inter passa sull' Atletico con Lautaro Martinez

Atletico Madrid battuto - l'Inter passa grazie a Lautaro Martinez : l'Inter chiude il suo precampionato con una vittoria di prestigio in terra spagnola. I nerazzurri battono 1 a 0 l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano grazie a un goal in acrobazia di Lautaro ...

Il sindaco minaccia di staccare Internet : "I miei concittadini passano troppe ore online" : I suoi concittadini trascorrevano troppe ore connessi a internet. Davide Zicchinella, sindaco di Sellia, comune di circa 600 anime in provincia di Catanzaro, ha trovato la soluzione. Una soluzione che sicuramente scatenerà le proteste di molti: il primo cittadino, infatti, ha emesso un'ordinanza che si propone, se non di mettere al bando smartphone, pc, tablet e dispositivi elettronici, quantomeno di "evitare o ridurre al minimo ...

Aggredita mentre esce di casa - un passante Interviene e sventa la rapina : 1 Incidente Bologna, al vaglio le ultime ore del camionista morto 2 Incidente Bologna, il camionista tamponato: 'Urlavano tutti, un inferno' 3 Incidente Bologna, deviazione chilometrica per il ...

Meg Ryan - l'Intervista : Il passato per me non esiste : ... io volevo fare la giornalista, studiavo all'università , poi un prof mi mandò a fare un servizio su una soap opera che andava di moda, Così gira il mondo e mi presero… Avevo bisogno di soldi per ...

Un fan di Zelda passa un anno Intero a completare al 100% ogni gioco di Zelda : Un fan di Zelda, particolarmente dedito alla saga, ha coronato il suo ambizioso obbiettivo, ovvero di completare al massimo ogni singolo gioco canonico di Zelda che sia presente nello sconfinato catalogo di Nintendo, dagli albori della saga fino ad oggi. Ebbene, come riporta anche Eurogamer, l'intera impresa è ha necessitato di poco più di un anno di gioco. La sfida di SuperMCGamer, questo il nick del giocatore, è iniziata a luglio 2017, e ha ...

Passa l’ambulanza e Salvini Interrompe il discorso : “Sarà il solito rosicone di sinistra che non ha digerito” : Lunedì 7 agosto Matteo Salvini ha chiuso la festa della Lega di Arcore. All’inizio del suo intervento, il ministro dell’Interno si è interrotto per il Passaggio, a qualche decina di metri, di un’ambulanza a sirene spiegate. “Sarà il solito rosicone di sinistra che non ha digerito” ha commentato Salvini. L'articolo Passa l’ambulanza e Salvini interrompe il discorso: “Sarà il solito rosicone di sinistra ...

Salvini Interrompe il comizio quando passa l’ambulanza : “C’è rosicone di sinistra che non riesce a digerire” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ironizza sul Pd e sui parlamentari dem durante un comizio ad Arcore. Al passaggio di un'ambulanza, il vicepresidente del Consiglio interrompe il suo discorso all'improvviso e afferma: "Un attimo che c’è l’ennesimo rosicone di sinistra che non riesce a digerire".Continua a leggere

Ternate - schianto al passaggio a livello : treno contro tir - linea Interrotta : Alle 4.50 di venerdì mattina un tir è rimasto incastrato nel passaggio a livello di Ternate-Varano-Borghi , Varese, ed è stato centrato da un treno merci. Il passaggio a livello era chiuso. La ...

Chi passa a Tre Italia con portabilità può avere chiamate e Internet a partire da 5 euro : Da oggi i nuovi clienti Tre Italia avranno la possibilità di attivare nei 3Store le offerte della gamma Play con prezzi a partire da 5 euro al mese L'articolo Chi passa a Tre Italia con portabilità può avere chiamate e Internet a partire da 5 euro proviene da TuttoAndroid.

Calciomercato Inter - Icardi-Real Madrid il retroscena dell’ex procuratore : “il gossip frena i Blancos - in passato c’è stato…” : Icardi nel mirino del Real Madrid da diverso tempo, ma non è mai arrivato l’affondo decisivo. Il motivo? Il gossip che gira intorno al giocatore avrebbe fatto desistere il club spagnolo Il Real Madrid è ancora alla ricerca del colpo (o dei colpi) ad effetto in grado di far dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo. Non solo a livello numerico, ma anche come appeal, se il nome ad effetto arrivasse in attacco sarebbe ancor più ...

Fausto Brizzi torna a parlare in tv. Ma l'Intervista passa quasi inosservata : Non una parola dallo scorso autunno, quando all’improvviso il suo nome finì nel ciclone del caso delle presunte molestie nel mondo dello spettacolo. Un silenzio durato mesi e terminato ufficialmente venerdì 20 luglio, giorno in cui Fausto Brizzi è tornato ad aprire bocca all’interno di un programma televisivo.Nessuna ospitata, nessuna diretta e soprattutto nessun riferimento, manco marginale, alla delicata vicenda. Il regista romano si è ...

Inter - Eder passa al Jiangsu Suning : ecco le cifre dell’operazione : L'attaccante brasiliano lascia l'Inter e vola in Cina: giocherà nel Jiangsu Suning. Per il club nerazzurro l'affare porta in cassa 5,5 milioni di euro. L'articolo Inter, Eder passa al Jiangsu Suning: ecco le cifre dell’operazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La vigilanza passa da Whatsapp : firmata l'intesa tra Prefettura e comuni dell'hInterland : "Nessun rischio di giustizia fai da te", ha dichiarato la prefetta Luciana Lamorgese. Il "no" della vicesindaca Scavuzzo: "Abbiamo già i Municipi"

Inter - De Vrij : “la Lazio è il passato” : “Ho comunicato alla Lazio la mia decisione di andare via un paio di settimane prima della gara con l’Inter. Se rigiocherei la partita con l’Inter? Mi è dispiaciuto per come è finita, ma io ho sempre dato tutto e ormai è il passato”. Stefan De Vrij ha commentato così, nel corso della presentazione ufficiale come giocatore dell’Inter, il suo addio alla Lazio. “Non si può guardare indietro – ha ...