L' ingerenza dei clan mafiosi nelle processioni è una lunga storia

(Di domenica 12 agosto 2018) Criminali ma devoti. Affonda le sue radici nella notte dei tempi l'della 'ndranghetamanifestazioni religiose che si svolgono nell'intera Calabria. Un fenomeno che negli ultimi anni la Chiesa ha dovuto affrontare sull'onda di casi eclatanti, come quello verificatosi a Zungri, nel Vibonese, varando apposite disposizioni che vietano ai condannati per mafia di partecipare a qualunque manifestazione religiosa. Ma questo non è bastato a impedire agli 'ndranghetisti di fare riferimento proprio ai santi in occasione dei riti di affiliazione e non a caso San Michele Arcangelo, patrono della Polizia, è stato usurpato daieleggendolo a proprio protettore. Ci si accorda all'ombra del santuario Emblematico del rapporto distorto che si è sviluppato negli anni fra 'ndrangheta e religione rimane da sempre il santuario ...