Libia | Haftar sfida l' Italia | ambasciatore Perrone non gradito Ultime

Libia - Haftar sfida l'Italia : "Via quell'ambasciatore" : Il generale Haftar sostiene che l'Italia deve 'cambiare radicalmente la sua politica estera nei confronti della Libia'. L'ex ufficiale di Gheddafi, poi oppositore del colonello, fa riferimento ad una ...

Libia - lo strappo di Haftar : “Ambasciatore italiano Perrone non è più gradito” : A pochi giorni dalle dichiarazioni con cui il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha espresso l’intenzione di recarsi in Cirenaica in autunno per incontrarlo, Khalifa Haftar imprime strappo nei rapporti con l’Italia. “Riteniamo che l’ambasciatore italiano” Giuseppe Perrone “non sia più gradito alla maggioranza dei cittadini libici e che la politica dell’Italia nei confronti della Libia necessiti di radicali ...

Libia - il ministro Trenta vede Sarraj e dà lo stop a Macron : ‘Prima pacificazione poi elezioni. No a ingerenze. Vedrò Haftar’ : E’ dell’Italia l’ultima mossa sulla scacchiera libica. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta è volata a Tripoli, dove ha incontrato il premier del governo di unità nazionale Fayez Al Sarraj, con il quale ha parlato della data delle elezioni e cui ha garantito la disponibilità di Roma a contribuire al rafforzamento delle strutture difensive del Paese. Una mossa studiata da Roma per riconquistare la ribalta, dopo le due ...

Libia : Haftar ridà terminali petrolio : ANSA, - IL CAIRO, 11 LUG - Il generale Khalifa Haftar ha restituito il controllo di quattro terminal petroliferi dell'Est della Libia alla Compagnia petrolifera nazionale libica, Noc, consentendo la ...

In Libia brucia ancora il Tricolore : ?è l'offensiva di Haftar contro l'Italia : Nei giorni scorsi Elisabetta Trenta aveva fatto sapere che, nelle prossime settimane, si recherà in Libia e tenterà di incontrare il generale Khalifa Haftar. Nei giorni scorsi il ministro della Difesa ha, infatti, chiesto al consigliere per la Sicurezza degli Stati Uniti, John R. Bolton, di aiutare l'Italia ad "assumere un ruolo di leadership" per portare la pace in Libia. Haftar si oppone infatti al governo guidato da Fayez al Serraj con cui ...

Haftar prepara le contromosse contro "l'ingerenza italiana" in Libia : Non è una astratta questione di principio legata alla rivendicazione di una inviolabile sovranità nazionale. Per l'uomo-forte della Cirenaica, il generale Khalifa Haftar, "l'ingerenza italiana" negli affari interni della Libia, è qualcosa di ben più concreto e ravvicinato: una minaccia per le sue mai celate ambizioni di diventare il dominus interno, capace di porre fine al caos armato libico. Ma sulla sua strada, l'ex ...

Libia - l'Italia rassicura Haftar : nessuna base militare a Sud : L'ambasciatore d'Italia a Tripoli, Giuseppe Perrone, con un nuovo messaggio su Twitter ha ribadito che 'non ci saranno né postazioni militari né operazioni militari' italiane 'nel sud della Libia'. '...

Migranti - Haftar avverte Ue : no presenza militare straniera in Libia : Migranti, Haftar avverte Ue: no presenza militare straniera in Libia Migranti, Haftar avverte Ue: no presenza militare straniera in Libia Continua a leggere L'articolo Migranti, Haftar avverte Ue: no presenza militare straniera in Libia proviene da NewsGo.