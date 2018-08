Leva obbligatoria | il no della Difesa a Salvini Solo un' idea romantica

Leva obbligatoria - stop della Difesa a Salvini : 'Idea romantica' : Fonti del ministero della Difesa chiudono al ritorno della Leva obbligatoria evocato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. 'Il ministro Trenta si è già espressa sul tema nei giorni scorsi: è una ...

Fonti Difesa - il ritorno alla Leva obbligatoria è un'idea romantica : "Il ministro Trenta si è già espressa sul tema nei giorni scorsi: è una idea romantica ma i nostri militari sono e debbono essere dei professionisti e su questo aspetto è d'accordo anche Salvini". E' ...

Leva obbligatoria - stop della Difesa a Salvini : «Idea romantica» : Fonti del ministero della Difesa chiudono al ritorno della Leva obbligatoria evocato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. «Il ministro Trenta si è già espressa sul tema...

SALVINI - Leva obbligatoria : "REINTRODURRE SERVIZIO MILITARE"/ Naja abolita da Berlusconi : schiaffo della Lega? : Matteo SALVINI: “Valutiamo reintroduzione SERVIZIO militare. Vaccini? Meglio educare e non obbligare”. Da Lesina, in Puglia, ha parlato anche di legittima difesa e centrodestra(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 12:39:00 GMT)

Leva obbligatoria - la Difesa stoppa Salvini : "È un'idea romantica" : "Il ministro Trenta si è già espressa sul tema nei giorni scorsi: è una idea romantica ma i nostri militari sono e debbono essere dei professionisti e su questo aspetto è d'accordo anche Salvini". È quanto si apprende da fonti della Difesa in merito alle dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha parlato dell'ipotesi di reintrodurre per alcuni mesi il servizio militare.Il ministro ...

Salvini vuole il ritorno della Leva obbligatoria : “I giovani imparino l’educazione che mamma e papà non insegnano” : “Da ministro e da papà vorrei che oltre ai diritti tornassero ad esserci anche i doveri. Io ho un figlio di 15 anni e ogni tanto, sia per lavoro che per divertimento, metto delle foto su Instagram. Anche ieri l’ho fatto, dalle Isole Tremiti, e gli scemi non mancano mai. A me la critica piace, altrimenti cambierei mestiere. Ma c’è chi si sveglia la mattina con il gusto di insultare. Poi, vai a vedere e molti hanno 13, 14, 15 ...

Fonti Difesa - Leva obbligatoria è idea romantica : "Il ministro Trenta si è già espressa sul tema nei giorni scorsi: è una idea romantica ma i nostri militari sono e debbono essere dei professionisti e su questo aspetto è d'accordo anche Salvini". E' ...

Salvini e il ritorno della Leva obbligatoria. Chi è con o contro di lui : Tornare alla leva militare obbligatoria. Sul tema è tornato l'11 agosto Matteo Salvini nel corso di un comizio a Lesina, in Puglia. «Vorrei che oltre ai diritti tornassero a esserci i doveri», ha ...

Salvini : «La capotreno anti rom? Va premiata - altro che licenziata». E rilancia la Leva obbligatoria : «È tempo di studiare la possibilità di reintrodurre il servizio militare». A ribadirlo, stavolta nel ruolo di vicempremier e ministro dell'Interno è Matteo...

Erasmus - precarietà e sradicamento. La nuova Leva obbligatoria : Con le sue derive imperialistiche, lo Stato nazionale proprio del capitalismo novecentesco operava nel senso della nazionalizzazione delle masse. Addestrava marzialmente i cittadini e li formava ai valori della patria. Il nuovo capitalismo globalizzato post-nazionale, flessibile e assoluto, ha sostituito il “servizio militare di leva” con la sua variante postmoderna e globalista: l’Erasmus (European region action scheme for the mobility of ...

Servizio militare : Donazzan (Veneto) - bene ministro su Leva obbligatoria (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Auspico che le parole del ministro Stefani e le aperture nella stessa direzione delle scorse settimane del ministro Salvini possano presto tradursi in azioni concrete – ribadisce l’assessore - Mai come ora i giovani italiani hanno la necessità di riappropriarsi di un sen

Servizio militare : Donazzan (Veneto) - bene ministro su Leva obbligatoria : Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - “Accolgo con grande apprezzamento le dichiarazioni del ministro agli Affari regionali Erika Stefani, che dal raduno triveneto degli Alpini di Vittorio Veneto ha fatto sapere di essere favorevole alla reintroduzione della leva obbligatoria ‘o come vero e proprio servizi

Reintroduzione della Leva obbligatoria : una legge inutile. Così i politici rendono omaggio alle associazioni viste come bacino elettorale : ... per quello che fa, per quelli che sono i suoi ideali, senza costrizioni di legge! Queste proposte di legge hanno tutta l'aria di norme fatte da vecchi per i vecchi, con la complicità della politica ...