Leva obbligatoria? Idea romantica | ma servono militari professionisti e

Leva obbligatoria - la Difesa stoppa Salvini : "È un'idea romantica" : "Il ministro Trenta si è già espressa sul tema nei giorni scorsi: è una idea romantica ma i nostri militari sono e debbono essere dei professionisti e su questo aspetto è d'accordo anche Salvini ". È quanto si apprende da fonti della Difesa in merito alle dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini , che ha parlato dell'ipotesi di reintrodurre per alcuni mesi il servizio militare.Il ministro ...

Salvini vuole il ritorno della Leva obbligatoria : “I giovani imparino l’educazione che mamma e papà non insegnano” : “Da ministro e da papà vorrei che oltre ai diritti tornassero ad esserci anche i doveri. Io ho un figlio di 15 anni e ogni tanto, sia per lavoro che per divertimento, metto delle foto su Instagram. Anche ieri l’ho fatto, dalle Isole Tremiti, e gli scemi non mancano mai. A me la critica piace, altrimenti cambierei mestiere. Ma c’è chi si sveglia la mattina con il gusto di insultare. Poi, vai a vedere e molti hanno 13, 14, 15 ...