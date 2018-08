Lega | Forza Italia | “Salvini lasci il M5s e torni con noi” Ma Giorgetti | “Il

SALVINI E IL SERVIZIO MILITARE : “VOGLIO REINTRODURLO”/ “Forza Italia? Scelga tra la Lega e Renzi” : Matteo SALVINI: “Valutiamo reintroduzione SERVIZIO MILITARE. Vaccini? Meglio educare e non obbligare”. Da Lesina, in Puglia, ha parlato anche di legittima difesa e centrodestra(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 09:00:00 GMT)

Salvini : “Forza Italia scelga tra Lega del futuro e Renzi del passato. La capotreno Trenord andrebbe premiata” : Difende la capotreno che ha offeso gli zingari e chiede a Forza Italia di scegliere: o con lui o con il Pd di Matteo Renzi. Dopo la decisione di correre da soli alle regionali in Abruzzo, Matteo Salvini torna a parlare dell’unità del centrodestra. E lo fa da Lesina, in Puglia, dove ha innaugurato la nuova sede del Carroccio. “A livello locale governiamo bene tanti comuni, non è la Lega ad aver cambiato idea nelle ultime settimane: è ...

Silvio Berlusconi - la lettera a Libero : 'Io e Forza Italia stiamo a destra. La Lega che fa?' : Leggo da alcuni giorni su alcuni quotidiani, Libero in particolare, una serie di notizie su Forza Italia che possono determinare equivoci e fraintendimenti sulle nostre prospettive politiche. Ritengo ...

Abruzzo - la Lega : "Alle regionali senza Forza Italia" : "La decisione è presa. In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi ci ama ci segua e andiamo a vincere". Ad annunciarlo è stato Giuseppe Bellachioma, coordinatore regionale del partito di Salvini nonché parlamentare a Montecitorio. Si tratta di una novità assoluta, che potrebbe segnare una rottura definitiva nella coalizione del centrodestra. Salvini ha sempre ribadito che, al di là dell'avventura di governo con il M5S, considera naturale la ...

Abruzzo - lo strappo della Lega : “Alle regionali corriamo da soli”. Forza Italia : “Centrodestra diviso è favore a M5s e Pd” : Altro che “anomalia“. Altro che “Lega protagonista del centrodestra a livello nazionale e locale”, come aveva auspicato appena oggi Silvio Berlusconi. Il partito di Matteo Salvini annuncia che correrà da solo alle prossime regionali in Abruzzo. Dopo le dimissioni di Luciano D’Alfonso da governatore, le elezioni dovrebbero tenersi entro l’anno. E, salvo novità, il centrodestrà correrà diviso. Ad annunciarlo ci pensa ...

La Lega corre da sola in Abruzzo Fuga da Forza Italia verso Salvini : E' ufficiale. Il Centrodestra, di fatto, non esiste più. "La decisione è presa. In Abruzzo la Lega correrà da sola. Chi ci ama ci segua e #andiamoavincere". Con un post sui social network il segretario regionale del Carroccio, Giuseppe Bellachioma... Segui su affarItaliani.it

Berlusconi : “Governo M5s-Lega è anomalia. Spero si esaurisca presto. Forza Italia in salute. No alleanze col Pd” : Dice che Forza Italia “gode di ottima salute“, che il governo M5s-Lega è “un’anomalia“, che non vuole fare un altro partito e che non intende allearsi col Pd. È servita la prima pagina di Libero per far tornare a parlare Silvio Berlusconi in pieno agosto, periodo in cui un tempo l’ex cavaliere discettava di calciomercato e belle ragazze. Poi, però, venne il Rubygate (il cui terzo filone d’indagine, il ...

