Le stelle sono concordi sul mese in cui nascono i geni

Pd - Boccia : “A fine settembre scoppierà crisi governo M5s-Lega. Dobbiamo dialogare coi 5 stelle - sono i più affini a noi” : “governo Lega-M5s? Secondo me, il momento della verità arriverà con la legge di bilancio. Sicuramente nell’esecutivo ci sono due idee diverse di società tra Lega e M5s e io punterei più a rompere quel fronte anziché a sommare quelle due posizioni”. sono le parole del deputato Pd, Francesco Boccia, ospite de L’Aria che Tira Estate (La7), suscitando il dissenso del direttore de Il Dubbio, Piero Sansonetti, che parla di ...

Maldini : "Inter straordinaria". Figo : "In A sono tornate le stelle" : "Si compie un nuovo passo nel nostro viaggio per diventare il maggiore broadcaster sportivo al mondo", ha commentato James Rushton, ceo di Dazn, che parla del lungo percorso per sbarcare sugli ...

Rai - Gardini (Fi) : “Patto del Nazareno tra noi e Pd contro Foa? I 5 stelle sono doppi - stessa compagnia di giro dei No Tav” : “Forza Italia e Pd avrebbero ricostituito il patto del Nazareno per bocciare la nomina di Foa a presidente della Rai? Questo è un colpo basso del M5s, parlano di patto del Nazareno perché sanno che questa cosa ci fa male e cercano di colpirci. Ha ragione la Gelmini, invece. Il vero patto del Nazareno è quello tra M5s e Lega, visto che sono due forze così distanti”. sono le parole dell’europarlamentare di Forza Italia, ...

Sara Di Vaira ed Enrico Menicagli si sono lasciati/ La ballerina di Ballando con le stelle di nuovo single : Sara Di Vaira è di nuovo single: si è conclusa la sua storia con l'imprenditore Enrico Menicagli. Oggi, al centro del suo mondo, ci cono solo la sua bambina, la piccola Brenda, e Ballando...(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 20:38:00 GMT)

Nuoto di fondo - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Ci sono tutte le stelle - da Bruni a Ruffini : Dall’8 al 12 agosto, al Lago Loch Lomond -Trossachs National Park, a circa 30 chilometri da Glasgow, saranno in scena gli Europei di Nuoto di fondo. Appuntamento importante anche in chiave Italia: la nazionale delle acque libere ha sempre portato tantissime medaglie a livello continentale per il Bel Paese. Saranno tredici gli azzurri protagonisti in terra scozzese: annunciate oggi le convocazioni. Questi i convocati: Matteo Furlan (Fiamme ...

Salvini : avanti con la Tav. Palazzo Chigi : soluzione in linea col contratto governo Ecco perché i 5 stelle non possono dire sì : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

Alaphilippe e Van Avermaet sono le due stelle alpine del Tour : Julian Alaphilippe è atleta di talento e senso scenico, uno che non ama i fronzoli, ma non disdegna le copertine. In primavera si è presa quella più scenografica, quella del Muro di Huy, peccato solo che per evitare brutte figure, non sapendo se c'era qualcuno della fuga ancora in avanscoperta, non

Sondaggi politici - Movimento 5 stelle e Lega sono pari e insieme raggiungono il 60% : I due partiti che sostengono il governo Conte, Movimento 5 Stelle e Lega, raccolgono praticamente lo stesso numero di elettori arrivando insieme al 60% del consensi. Stabile il Pd intorno al 18%, anche se per la maggioranza degli intervistati "non sta facendo alcuna opposizione ed è scomparso dalla scena politica".Continua a leggere

Silvio Berlusconi contro il Movimento 5 stelle : “Sono totalmente incapaci e confusi - rovineranno aziende e lavoratori” : Dopo giornate di silenzio, Berlusconi torna a criticare il governo Conte e il decreto dignità: "Con questo provvedimento i Cinque Stelle confermano non solo di essere del tutto inadatti e incapaci di governare, ma anche di essere prigionieri delle vecchie ideologie della sinistra, che anche la sinistra ha ormai abbandonato".Continua a leggere

[L'intervista] "Salvini semina odio e violenza. Ma i Cinque stelle non sono come lui. E questo governo è colpa del Pd" : Credo che dobbiamo riprendere a fare politica con passione e intelligenza». Tagli dei vitalizi. Adesso si annunciano i tagli alle pensioni d'oro mentre la gravidanza del decreto Dignità dovrebbe ...

Incredibile a Russia 2018 - le stelle del Belgio accusano la Francia : “sono l’anti-calcio” - atteggiamento ridicolo : Thibaut Courtois ed Eden Hazard tra gli accusatori della Francia, prima finalista del Mondiale russo dopo aver sconfitto il Belgio Thibaut Courtois ed Eden Hazard, stelle della nazionale belga, erano furiosi sull’approccio calcistico della Francia dopo la sconfitta per 1-0 nella semifinale della Coppa del Mondo in Russia. “La Francia ha giocato l’anti-calcio'”, ha detto Courtois al quotidiano belga “Het ...

Borghi : “Condividevamo con i 5 stelle la battaglia contro i voucher. Senza abusi sono strumento utile” : Claudio Borghi, responsabile economia per la Lega commenta così le divisioni sui voucher con il Movimento cinque stelle. “Io penso che per i lavoratori strettamente stagionali, Senza l’assurdo abuso che c’è stato da Monti in poi, siano utili. Avere la contrattualistica da mettere in testa a qualcuno che ha bisogno di personali per pochissimi momenti durante l’anno è pesante. Con i 5 stelle condividevamo la battaglia ...