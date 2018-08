Le magagne dell' accoglienza | così fallisce il modello Riace

ilgiornale

(Di domenica 12 agosto 2018) E venne il giorno in cui il sindaco di, Mimmo Lucano, paladinosfrenata, appese la fascia al chiodo. Fissato in uno scatto fotografico, col viso stravolto dal caldo e dai morsia fame, il primo cittadino più solidarizzatoa sinistra posa davanti ad un muro scrostato dal quale pende, miseramente, la nobilissima fascia tricolore, simbolo"Italia repubblicana. Si ribella, Lucano, all"ennesima sonora sberla che il Ministero"Interno gli ha assestato dopo le ultime ispezioni dei funzionaria "Direzione Centrale dei servizi civili per l"immigrazione e l"asilo", e chiama a raccolta gli ultimi compagni, pur senza dire. Anzi, tergiversando e spostando l"attenzione sulla mancata erogazione di fondi a copertura di spese già sostenute.Le ispezioni, in verità, presentano un quadro die del suo famoso "moo" quantomeno allarmante, se non anche ...