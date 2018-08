Le 11 Funzioni di Android 9 Pie da non sottovalutare

Le analisi di XDA su Android 9 Pie svelano Funzioni interessanti unite ad attenzioni per la sicurezza : Poche ore dopo il rilascio di Android 9 Pie per molti dispositivi, le analisi degli esperti di XDA iniziano a mostrare i primi frutti L'articolo Le analisi di XDA su Android 9 Pie svelano funzioni interessanti unite ad attenzioni per la sicurezza proviene da TuttoAndroid.