Lazio | sconfitta con il Borussia Dortmund ad Essen | Reus firma l' 1-0

Lazio - sconfitta contro l’Arsenal : Aubameyang grande protagonista : La Lazio continua la preparazione in vista della prossima stagione, sconfitta in amichevole contro l’Arsenal, un avversario di grande spessore, 2-0 il risultato finale grazie alle reti di Nelson ed Aubameyang, in particolar modo l’attaccante ex Borussia in grande forma. Indicazioni per Inzaghi che guarda con fiducia all’inizio del campionato. Arsenal-Lazio 2-0 Marcatore: 20′ Nelson (A), 64′ Aubameyang ...