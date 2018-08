Lazio | Durmisi delude contro il Borussia | Inzaghi rilancia Caceres

Lazio - tre tiratori per Inzaghi : Luis Alberto - Cataldi e Durmisi si allenano sulle punizioni : I tiratori scelti sono pronti. Luis Alberto, Cataldi e Durmisi si prenotano per i calci piazzati della stagione che verrà. La sfida sui tiri dal limite dell'area chiude la seduta pomeridiana del ...

La Lazio ufficializza un altro colpo dopo Durmisi : il comunicato ed i dettagli : Lazio che si rafforza ulteriormente con lo scopo mai negato di raggiungere la Champions League dopo la delusione dell’annata appena conclusa Lazio molto attiva in questa prima fase di calciomercato. Il club del presidente Lotito, ha ufficializzato oggi un altro acquisto per Simone Inzaghi, si tratta di Berisha, centrocampista che di certo tornerà utile al tecnico: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le ...

Lazio - Durmisi firma per 5 anni : 'Un sogno che diventa realtà' : Non nasconde la sua felicità, Riza Durmisi, nuovo acquisto della Lazio in arrivo dal Betis Siviglia. 'Felice di aver firmato per 5 anni con la Lazio! Grazie ad Hassan Abi per aver trasformato il mio ...

Durmisi il poliglotta : 'La Lazio mi esalta' : Il primo colpo si chiama Roza Durmisi. E' lui il primo acquisto della Lazio; ieri mattina con venti minuti di anticipo si è presentato alla clinica Paideia per le visite di idoneità. Il centrocampista,...

Lazio - Durmisi fa le visite mediche : "Felice di essere qui" : Ha fretta di cominciare la sua avventura con la Lazio. Riza Durmisi si è presentato alle visite mediche con i biancocelesti alle 7.40 benché l'appuntamento fosse fissato per le 8. Cappellino da ...

Lazio - ufficiale l’arrivo di Durmisi : visite mediche e firma : Riza Durmisi sarà il nuovo esterno difensivo della Lazio, il classe ’94 danese si aggiungerà alla batteria di terzini di Inzaghi visite mediche in corso per Riza Durmisi, primo acquisto della Lazio in arrivo dal Betis Siviglia per circa 6,5 milioni di euro. L’esterno classe ’94 danese, ma di origine albanese, superati i test per ottenere l’idoneità sportiva, in corso alla clinica Paideia di Roma, nel pomeriggio firmerà un ...

