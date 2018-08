Blastingnews

: L'avvitamento della crisi della lira turca e la lezione sulla sovranità monetaria - scalas_massimo : L'avvitamento della crisi della lira turca e la lezione sulla sovranità monetaria - checco710 : RT @mihirdjin: @bravimabasta Ci vuole un doppio carpiato con avvitamento logico per leggerci 'antisemitismo', ma capisco l'esigenza della c… - MikiBrainiac : #direttaeurosport pagato troppo avvitamento rov. Della Bazhina...Però a noi manca coefficiente, una cosa sulla qual… -

(Di domenica 12 agosto 2018) 3 Molta acqua è passata sotto i ponti da quando l'economistaLega Borghi twittava convinto circa i benefici che i turchi traevano dall'avere una moneta nazionale. Chissa' cosa ne pensa ora, che lasi è avvitata in una picchiata apparentemente senza fine e che preoccupa parecchio le autorita' finanziarie e politiche europee, che temono un effetto contagio per le banche dell'Unione. Genesi di un pozzo senza fondo La Turchia, nazione che fino a pochi anni fa sembrava destinata ad una rapida intgrazione nel tessuto dell'Unione Europea, mai come oggi si presenta come un Paese ineconomica e democratica. La guida di Erdogan, inizialmente moderata e aperta alle istanze di una societa' moderna, si è via via avvitata su un nazionalismo religioso con connotati familistici che l'hanno, negli ultimi anni, portata in rotta di collisione con gli alleati storici ...