Lautaro Martinez | gol da urlo in Atletico-Inter | il VIDEO e le reazioni

Inter - Lautaro Martinez chiede spazio : Non sembra il caso del campioncino argentino, che in un mese ha già conquistato il mondo Inter . Tra pochi giorni festeggerà i 21 anni , è nato il 22 agosto, ma Lautaro Martinez è già smaliziato come ...

Inter - la rivelazione di Lautaro Martinez : “l’Atletico mi ha seguito - ma sono felice di essere nerazzurro” : L’attaccante argentino ha deciso con un suo gol il match tra Atletico Madrid e Inter, svelando poi nel post gara un piccolo retroscena di mercato Un gol splendido, fondamentale per regalare all’Inter la vittoria nell’ultimo match di International Champions Cup. Lautaro Martinez si è già preso il centro della scena, calandosi alla perfezione all’Interno del nuovo ambiente. AFP/LaPresse Intesa con Icardi già buona e ...

Atletico Madrid battuto - l'Inter passa grazie a Lautaro Martinez : l'Inter chiude il suo precampionato con una vittoria di prestigio in terra spagnola. I nerazzurri battono 1 a 0 l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano grazie a un goal in acrobazia di Lautaro ...

Diretta/ Inter Atletico Madrid (risultato finale 1-0) streaming video e tv : Decide Lautaro Martinez! : Diretta Inter Atletico Madrid info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell’amichevole (oggi sabato 11 agosto) per la ICC 2018(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 22:51:00 GMT)

Atletico Madrid-Inter - extraterrestre Lautaro Martinez : il gol dell’argentino è mostruoso [VIDEO] : Capolavoro dell’attaccante argentino, che gira al volo in porta un cross preciso di Asamoah: un gol da vedere e rivedere Un gol assurdo, una rete da stropicciarsi gli occhi che ha come autore Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro trasforma in oro un cross perfetto di Asamoah, che pesca a centro area il compagno abile a girare al volo in porta da posizione defilata. Un’esecuzione da vedere e rivedere, che ammutolisce ...

DIRETTA/ Inter Atletico Madrid (risultato live 1-0) streaming video e tv : Vantaggio di Lautaro Martinez! : DIRETTA Inter Atletico Madrid info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell’amichevole (oggi sabato 11 agosto) per la ICC 2018(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 21:44:00 GMT)

Lautaro Martinez : 'Inter - per te faccio anche il trequartista. Spalletti mi aiuta molto e sul calcio italiano...' : Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport , l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha fatto il punto sul suo periodo di adattamento nel club nerazurro e nel calcio italiano: 'Le differenze fra qui e il Sudamerica ci sono, perché qui ...

Inter - Lautaro Martinez : 'Fortunato ad avere Icardi - mi chiamava anche prima che arrivassi in Italia' : L'Inter e Spalletti cominciano a godersi 'El Toro', capace di ambientarsi velocemente nel nuovo mondo nerazzurro. Sfrontatezza e voglia di imparare, ingredienti fondamentali per crescere e per ...

Inter - Lautaro Martinez svela : “fortunato ad aver incontrato Icardi - mi chiamava anche prima di arrivare qui” : L’attaccante arrivato da poco dal Racing ha parlato di questa esperienza all’Inter, soffermandosi sul rapporto con Icardi Un’avventura cominciata benissimo, tre gol e un assist nelle prime amichevoli dell’Inter. Lautaro Martinez è riuscito già ad ambientarsi, stringendo un’amicizia particolare con Mauro Icardi: “prima ancora che sbarcassi in Italia mi chiamava, appena arrivato mi ha cercato per chiedermi ...

Inter - Lautaro Martinez : "Icardi mi sta aiutando tanto. Il mio idolo? Falcao" : Al termine del match ai microfoni di Sky Sport Danilo D'Ambrosio ha elogiato Lautaro Martinez: 'Devo dire che è molto forte, si è subito calato nella parte, è un giocatore intelligente che sa mettere ...

Lautaro meglio di Icardi - Martinez trascina l’Inter contro il Lione [VIDEO] : Allo stadio ‘Via del Mare’ di Lecce, è il ‘Toro’ Lautaro Martinez a decidere la penultima amichevole estiva, nonchè secondo impegno nella International Champions Cup 2018 dei nerazzurri, che si sono imposti per 1-0 sul Lione. L’avvio di partita è piacevole e vede entrambe le squadre giocare su buoni ritmi, anche se sono i francesi a farsi vedere con più insistenza dalle parti di Handanovic: al 17′ il ...

Inter-Lione 1-0 - cronaca e tabellino : decide Lautaro Martinez : Inter-Lione 1-0: tabellino e cronaca della partita Inter , 4-2-3-1, : Handanovic; D'Ambrosio , 35 st, Zappa, , de Vrij , 14 st, Ranocchia, , Skriniar, Dalbert; Gagliardini , 14 st, Vecino, , Asamoah ...

Diretta/ Inter-Lione (risultato live 1-0) streaming video e tv : gol di Lautaro Martinez! (ICC 2018) : Diretta Inter Lione info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 4 agosto) a Lecce per la ICC 2018(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 21:14:00 GMT)

Calcio - Inter : scoppia la Lautaro Martinez-mania : Lautaro Martinez sta diventando sempre più l’idolo incontrastato dei tifosi nerazzurri. Le sue capacità tecniche, i suoi gol e la grinta che l’argentino mette sul terreno di gioco hanno sicuramente avuto una parte fondamentale per scatenare tale sentimento. Anche il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti piano piano si sta innamorando del classe 97 consigliato fortemente sia da Zanetti che da Milito. Lautaro Martinez e ...