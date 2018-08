L' arrivo di Cristiano Ronaldo a Villar Perosa | tifosi juventini in estasi

Luciana Littizzetto infuriata per l'arrivo di Cristiano Ronaldo : «Case vicine e la privacy...» : Lo sbarco di Cristiano Ronaldo a Torino per indossare la maglia della Juventus ha creato parecchio clamore e tra le tante curiosità, sportive e di gossip, è stata anche diffusa la zona in cui il ...

VIDEO Cristiano Ronaldo inizia il primo allenamento con la Juventus! L’arrivo di CR7 alla Continassa : Folla in visibilio alla Continassa per il primo allenamento di Cristiano Ronaldo con la Juventus: circa 200 tifosi hanno aspettato il fenomeno portoghese nel centro di allenamento della società bianconera. CR7 ha incominciato il riscaldamento alle ore 15.00 insieme a Higuain, Dybala e altri compagni. Di seguito il VIDEO dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Continassa, pronto per il primo allenamento con la Juventus. Foto: ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : un arrivo in stile Hollywood. Ad attenderlo sette Jeep : TORINO - E' iniziata poco dopo le 19.25 l'era Ronaldo alla Juventus. Le misure di sicurezza imponenti, le manovre evasive delle sei Jeep, diventate poi sette, presentatesi sulla pista d'atterraggio, ...

Oggi l'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo : Roma, 29 lug., askanews, - Comincia Oggi l'avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus. CR7 sbarcherà nella sua nuova città probabilmente nel pomeriggio a bordo del suo Gulfstream G650 da 31,7 ...

FIFA 19 : EA parla dell'inevitabile lavoro da svolgere dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : I Mondiali di calcio sono archiviati e gli appassionati hanno ora gli occhi puntati sul calciomercato che, come ormai saprete, ha già visto la sua prima "bomba" e forse uno dei trasferimenti più importanti di sempre, ovvero quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus.Certo, i tifosi bianconeri sognano già con CR7 (e chi non lo farebbe!), ma il trasferimento ha avuto delle ripercussioni di una certa importanza anche per il prossimo FIFA 19. EA, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Il commento di Danilo Gallinari : “è come l’arrivo di LeBron ai Lakers” : Danilo Gallinari, la convocazione in Nazionale e il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: il commento del cestista azzurro dei Clippers E’ stato ufficialmente presentato Cristiano Ronaldo come giocatore della Juventus. alla Continassa, CR7 ha salutato i tifosi bianconeri, raccontato le sensazioni con le quali inizia questa nuova avventura in Italia ed effettuato le visite mediche. Ivan Benedetto/LaPresse Il colpo del ...

La Juventus vincerà la Champions League con l’arrivo di Cristiano Ronaldo? C’è chi ne è (quasi) certo : La Juventus come il Machester City e più in alto di Barcellona e Real Madrid: le quote dei bookmaker danno per favorita la nuova squadra di Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo per ora ha solo presenziato alla conferenza stampa di presentazione alla Juventus e non ha tirato neanche un calcio ad un pallone, eppure le sorti dei bianconeri con lui in rosa sembrano cambiare. Le quote degli scommettitori sono quasi certe: la Juventus è tra le ...

Calcio : l’arrivo di Cristiano Ronaldo darà maggior visibilità alla Serie A? La Juventus si gode il colpo del secolo : Inutile negarlo, l’arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia è qualcosa che ha stupito tutti nelle ultime settimane e in queste ore sono in corso le visite mediche. Alle 18.30, ci sarà l’attesissima conferenza stampa, prima apparizione ufficiale di Cr7 in bianconero. Un acquisto di un calciatore che si è trasformato in un vero e proprio evento mediatico, con dirette minuto per minuto, accompagnando quasi il tifoso della Juventus, o l’appassionato di ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è a Torino! Prima l'arrivo - dopo la cena : ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto italiano : Ieri notte Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino: dopo l'arrivo a Caselle, il portoghese ha cenato alla 'Mandria'. ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto in italia Mentre il mondo intero era impegnato a guardare gli sviluppi della festa dei Mondiali di Russia 2018, vinti dalla Francia, all'aeroporto di Caselle è sbarcato Cristiano Ronaldo. Con un giorno d'anticipo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è a Torino! Prima l’arrivo - dopo la cena : ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto italiano : Ieri notte Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino: dopo l’arrivo a Caselle, il portoghese ha cenato alla ‘Mandria’. ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto in italia Mentre il mondo intero era impegnato a guardare gli sviluppi della festa dei Mondiali di Russia 2018, vinti dalla Francia, all’aeroporto di Caselle è sbarcato Cristiano Ronaldo. Con un giorno d’anticipo rispetto alla presentazione ufficiale, ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - il VIDEO dell’arrivo a Torino : tifosi bianconeri in delirio : I tifosi in delirio per la Juventus, è arrivato a Torino negli ultimi minuti Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. I bianconeri hanno chiuso la trattativa del secolo, il portoghese è arrivato in anticipo in Italia e durante la finale dei Mondiali tra Francia e Croazia per evitare l’assalto dei tifosi bianconeri. Ecco il VIDEO dell’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo. GUARDA IL VIDEO –> ...

Electronic Arts commenta in modo scherzoso l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : Pochissimo tempo fa la Juventus ha messo a segno uno dei colpi di mercato che resterà nella storia del calcio: Cristiano Ronaldo è diventato ufficialmente un giocatore bianconero dopo tanti anni passati nel Real Madrid.Il cambio di maglia di uno dei giocatori più forti al mondo "scombinerà" necessariamente alcuni equilibri dal punto di vista sportivo e non solo. Come saprete, Cristiano Ronaldo, o CR7, è strettamente legato a FIFA di Electronic ...

Cristiano Ronaldo dopo l’arrivo alla Juve sposa Georgina in Italia? Il gossip : Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sposi in Italia? dopo l’arrivo alla Juve il campione potrebbe presto convolare a nozze Cristiano Ronaldo alla Juve è sicuramente la notizia del momento. Da quando si è iniziato a vociferare sul suo arrivo in Italia fino alla chiusura della trattativa con la squadra, infatti, non si è parlato d’altro […] L'articolo Cristiano Ronaldo dopo l’arrivo alla Juve sposa Georgina in Italia? Il ...

Cristiano Ronaldo : ecco perché il suo arrivo alla Juventus è un grande affare per Jeep : La Juventus pagherà un totale di 112 milioni di euro per portare Cristiano Ronaldo in Italia dal Real Madrid. Ma la squadra italiana non sarà l’unica a guadagnarci dall’arrivo di CR7. Fiat Chrysler Automobiles NV, il cui logo Jeep campeggia sulle maglie della squadra, potrebbe ottenere un enorme incremento pubblicitario nell’affare. Se Ronaldo portasse la Juventus in finale di Champions League, l’esposizione mediatica varrebbe circa 58,3 milioni ...