L' appello | «Una vita tra le api cerco qualcuno a cui passare l' azienda»

Rapito il cane di una bimba malata terminale - l'appello social della polizia : Gli agenti hanno pubblicato su Facebook un appello per ritrovare il cane di Zakaia, una bimba di 5 anni affetta da una grave...

L'appello dei genitori di una bimba trapiantata - 'vaccinate i compagni' : E' bene che la politica ne parli, ma seriamente, senza scontri di fazione solo perché cambia il colore di chi governa. Anche il rinvio di un anno dell'obbligo vaccinale, infatti, potrebbe avere ...

Corte d'appello Figc - terminata udienza Parma-Calaiò contro le sanzioni inflitte dal Tribunale federale nazionale : durata circa un'ora l'udienza - presso la Corte d'appello della Figc a Roma presieduta da Sergio Santoro - sui ricorsi presentati da Parma, dal suo tesserato Emanuele Calaiò e dal Palermo contro le ...

L'appello di una mamma single per trovare il "ragazzo sexy" incontrato in aereo : "Perché non gli ho lasciato il numero?" : Una mamma single inglese ha lanciato un appello su Facebook per ritrovare l'uomo che era seduto accanto durante un volo di ritorno dalla Spagna e con cui avrebbe flirtato, pur non avendo proceduto allo scambio dei numeri di telefono. La curiosa vicenda è riportata dal Daily Mail.Così la mamma single Jo, memore dei bei momenti trascorsi sul volo Valencia-Gatwick, ha chiamato alL'appello li utenti del social network, fornendo qualche ...

Venezia - 3 morti in incidenti tra barche in Laguna/ Ultime notizie : appello del sindaco a Conte e Salvini : Venezia, scontro motoscafo-barca di pescatori: due morti e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'incidente mortale in Laguna, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 14:47:00 GMT)

Michael Schumacher - l'appello di Jean Todt/ “Lasciatelo in pace - la sua salute è una questione privata!” : Michael Schumacher, l'appello di Jean Todt: “Lasciatelo in pace, la sua salute è una questione privata!”. Le ultime notizie sull'ex pilota di Formula 1 e le dichiarazioni del presidente Fia(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 18:58:00 GMT)

Iushra - nessuna traccia : ricerche sospese/ Ultime notizie Serle : l'appello disperato del padre : Iushra, nessuna traccia: ricerche sospese a Serle. Ultime notizie: l'appello disperato del padre, che continua a sperare nel ritrovamento della figlia di 12 anni autistica(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:52:00 GMT)

L’appello di Roberto Saviano a intellettuali e artisti contro il governo : “Basta silenzio - dobbiamo fare una scelta” : Roberto Saviano rivolge un appello a scrittori, giornalisti, cantanti, blogger, intellettuali, filosofi, drammaturghi, attori: l'obiettivo è quello di schierarsi, rompere il silenzio e prendere posizione contro il governo M5s-Lega e contro le politiche di Matteo Salvini: "Oggi tutte le persone pubbliche, chiunque abbia la possibilità di parlare a una comunità, deve sentire il dovere di prendere posizione. Non abbiamo scelta".Continua a leggere

No Tav - una delegazione FdI a Chiomonte lancia un appello al Governo : Una delegazione di Fratelli d'Italia si è recata al cantiere della Tav a Chiomonte , in provincia di Torino, per esprimere solidarietà ai membri delle forze dell'ordine, aggrediti nelle notti di ...

Elisabetta Canalis ritorno in Sardegna - con mamma Bruna alla ricerca del cappello bianco : CARLOFORTE- Per impegni di lavoro e approfittando della bella stagione Elisabetta Canalis ha lasciato temporaneamente la California, dove abita dai tempi della sua relazione con George Clooney,...

Chiara - morta dopo una cena al ristorante : l'appello dei genitori sulle "allergie sottovalutate" : L'autopsia, prevista oggi, farà luce sulle cause della morte di Chiara Ribechini, la 24enne di Navacchio (frazione del comune di Cascina, in...

L’appello di Medici senza Frontiere al premier Conte : “Senza soccorsi Ong in mare è una strage - riapra i porti” : La presidente di Medici senza Frontiere Italia, Claudia Lodesani, ha inoltrato una lettera-appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiedendo al governo di modificare le politiche per l'accoglienza migranti e di riaprire i porti italiani allo sbarco delle persone salvate nel Mar Mediterraneo: "Caro Presidente, prima che l’incendio diventi indomabile, convochi i suoi ministri, parli con Macron, chiami la Merkel, scriva a Tusk. Lasci ...

“Dateci una mano con le spese”. L’appello su Facebook per aiutare una donna malata di tumore : "Non abbiamo abbastanza risorse a disposizione per sostenere le spese delle cure mediche, aiutateci": l'appello del fidanzato di Alenka Sinigoj, 50enne originaria di Nova Gorica, che da un anno lotta contro un male.Continua a leggere

Fortuna - confermato in appello l’ergastolo a Raimondo Caputo : Fortuna, confermato in appello l’ergastolo a Raimondo Caputo Fortuna, confermato in appello l’ergastolo a Raimondo Caputo Continua a leggere L'articolo Fortuna, confermato in appello l’ergastolo a Raimondo Caputo proviene da NewsGo.