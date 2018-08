Laporta-Tadini sul podio

Europei golf - bronzo per Laporta e Tadini : GLASGOW - Podio anche per il golf azzurro agli Europei di Glasgow . Nel torneo maschile l' Italia 2 con Francesco Laporta e Alessandro Tadini ha conquistato la medaglia di bronzo dopo aver battuto 5-3 ...

Europei di Golf 2018 – Laporta-Tadini di bronzo - sconfitti gli spagnoli nella finalina per il terzo posto : Francesco Laporta e Alessandro Tadini conquistano il bronzo nella finalina per il terzo posto degli Europei di Golf 2018 Gli European Championships 2018 si stanno per concludere, ma non smettono di regalare emozioni. Anche dal Golf arriva una soddisfazione in questa giornata particolarmente prolifera per l’Italia. La coppia composta da Francesco Laporta e Alessandro Tadini si regala un bronzo nella finalina per il terzo posto della ...

Golf - Europei 2018 : Laporta e Tadini - bronzo fantastico! Sconfitti gli spagnoli Ben Tarrio e Borda nella finale per il terzo posto : L’Italia vola sul podio nel Golf agli European Team Championships 2018 di Glasgow, in Scozia. Francesco Laporta e Alessandro Tadini hanno conquistato una strepitosa medaglia di bronzo nella gara maschile, grazie alla vittoria nella finale per il terzo posto contro gli spagnoli Santiago Ben Tarrio e Daniel Borda. Una sorta di rivincita tra Italia e Spagna, dopo la semifinale beffarda in cui i due azzurri hanno patito un calo di tensione ...

Golf - Europei 2018 : Laporta e Tadini sconfitti dagli spagnoli Oriol e Fernandez. Ora è sfida per il bronzo con Ben Tarrio e Borda : Il sogno di Francesco Laporta e Alessandro Tadini sfuma sul più bello. I due azzurri hanno ceduto contro gli spagnoli Pedro Oriol e Scott Fernandez nella semifinale degli European Team Championships 2018 di Golf a Glasgow (Scozia), al termine di un match in cui a lungo sono rimasti in vantaggio, incassando la rimonta nelle buche conclusive. Laporta e Tadini hanno preservato a lungo un margine di sicurezza sugli avversari grazie ad una partenza ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Dossena-Bertone fanno sognare - Tadini-Laporta lottano nel golf! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (domenica 12 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ultima giornata di gare, si chiude con il botto: a Berlino si assegneranno dieci titoli nell’atletica leggera tra cui quelli delle due Maratone e delle due staffette veloci, a Glasgow riflettori puntati sulla prova in linea di ...

European Golf Team Championships - la coppia Laporta-Tadini stacca il pass per la semifinale : In semifinale affronteranno la Spagna 1. Nel doppio misto successo dell’Islanda, mentre l’Italia chiude all’undicesimo posto L’Italia 2 (Francesco Laporta/Alessandro Tadini) sarà in corsa per la medaglia d’oro nell’ultima giornata dell’European Golf Team Championships, ossia il Campionato Europeo a squadre inserito nell’ambito di Berlin Glasgow 2018 European Championships che si sta svolgendo al PGA Centenary Course (par 72) ...

Golf - Europei 2018 : Francesco Laporta e Alessandro Tadini a caccia di un’impresa leggendaria! La sfida ad Oriol e Fernandez vale una medaglia : C’è aria di impresa al Gleneagles PGA Centenary Course di Glasgow (Scozia), dove Francesco Laporta e Alessandro Tadini hanno tutta l’intenzione di conquistare una medaglia storica agli European Team Championships 2018. La coppia azzurra è reduce da tre splendide vittorie nella fase a gironi. E nell’ultima sfida del gruppo B hanno superato in rimonta i britannici Syme e Johnston in un confronto al cardiopalma, che ha visto gli ...

Golf - Europei 2018 : impresa di Laporta e Tadini - il team azzurro in semifinale : Agli Europei di Glasgow 2018 la coppia composta da Alessandro Tadini e Francesco Laporta si portano in semifinale, dopo la vittoria contro la Gran Bretagna La compagine di Italia 2 (Alessandro Tadini/Francesco Laporta) ha superato per 1 up Gran Bretagna 3 (Connor Syme/Liam) ed è approdata in semifinale nell’European Golf team Championships, ossia il Campionato Europeo a squadre inserito nell’ambito di Berlin Glasgow 2018 European ...

Golf - Europei 2018 : Tadini-Laporta - CHE IMPRESA! Battuti i britannici Syme-Johnston : è semifinale! : Epica impresa di Francesco Laporta e Alessandro Tadini agli European Team Championships 2018. La coppia italiana ha sconfitto i britannici Connor Syme e Liam Johnston in una sfida al cardiopalma, in cui sono andati sotto di 2 punti alla buca 10 e sono stati costretti a compiere una rimonta epocale, che evidenzia la tenuta fisica e mentale di due atleti che si sono esaltati proprio nel momento più importante. L’aggancio è arrivato alla ...

Golf - Europei 2018 : Laporta-Tadini in semifinale. Data - programma - orario d’inizio - tv e avversari : sfida a Oriol-Fernandez : Francesco Laporta e Alessandro Tadini oggi hanno compiuto una vera e propria impresa agli Europei 2018 di Golf che si stanno svolgendo a Glasgow all’interno della cornice degli European Championships. La coppia azzurra si è qualificata alle semifinali sconfiggendo i britannici Syme e Johnstone, entrando così tra i migliori quattro della rassegna continentale e ora se la dovranno vedere contro gli spagnoli Pedro Oriol e Scott Fernandez per ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Elena Bertocchi in gara dal metro! Laporta-Tadini per la rimonta nel golf : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 10 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Oggi i riflettori saranno puntati in particolar modo su Berlino dove si assegneranno ben nove titoli nell’atletica leggera mentre a Glasgow spazio ai tuffi, al triathlon e al golf oltre che alla ginnastica artistica con le gare ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Laporta-Tadini si giocano la semifinale nel golf! Impressiona la 4×400 femminile. Tra poco i tuffi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 10 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Oggi i riflettori saranno puntati in particolar modo su Berlino dove si assegneranno ben nove titoli nell’atletica leggera mentre a Glasgow spazio ai tuffi, al triathlon e al golf oltre che alla ginnastica artistica con le gare ...

Golf – European Golf Team Championships : Laporta e Tadini in corsa per la semifinale : Laporta e Tadini in corsa per la semifinale dell’European Golf Team Il Team di Italia 2 (Alessandro Tadini/Francesco Laporta) ha sconfitto per 2/1 la Gran Bretagna 2 (Rhys Enoch/Charlie Ford) nella seconda giornata dell’European Golf Team Championships, ossia il Campionato Europeo a squadre inserito nell’ambito di Berlin Glasgow 2018 European Championships che si sta svolgendo al PGA Centenary Course del Gleneagles Hotel, ad ...