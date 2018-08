L’aereo si schianta sulla montagna | ore dopo dalle lamiere spunta un 12enne ancora vivo

“Almeno 5 morti”. L’aereo si schianta nel parcheggio affollato - in pieno giorno : Il rumore improvviso, sempre più forte. L’aereo che perde quota e inizia a puntare verso il suolo, con i passanti a darsi a una fuga disperata vedendo il mezzo avvicinarsi sempre più. Poi lo schianto violentissimo in strada. Un incidente terribile e con un bilancio purtroppo grave quello che si è verificato nelle scorse ore, intorno alle 12.30 orario americano. Cinque persone sono morte così, uccise nello spaventoso incidente aereo ...

Junkers Ju 52 si schianta in Svizzera : la storia delL’aereo d’epoca e il suo impiego in guerra : Ieri un aereo d'epoca si è schiantato in Svizzera, provocando la morte di 20 persone. Il Junkers Ju 52 che è stato vittima dell'incidente è un aereo tedesco degli anni Trenta del secolo scorso. Nacque per scopi civili ma fu spesso usato come bombardiere durante la Seconda guerra mondiale. Fu utilizzato dall'aviazione Svizzera fino agli anni Ottanta.Continua a leggere